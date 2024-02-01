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Руководители города Хошимина встретились с представителями иностранных дипломатических корпусов и организаций

31 января Хошимин организовал встречу с генеральными консулами и руководителями международных организаций, экономических и культурных представительств и деловых ассоциаций зарубежных стран и территорий в южном мегаполисе.

Bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cùng các đại biểu dự buổi gặp mặt nâng ly chúc mừng năm mới. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Заместитель секретаря городского партийного комитета, председатель городского Народного совета Нгуен Тхи Ле (справа) и иностранные гости на мероприятии. Фото: ВИA

Высоко оценив усилия этих структур, Нгуен Тхи Ле, заместитель секретаря городского комитета партии и председатель городского Народного совета, сказала, что в процессе развития, помимо внутренних ресурсов, город нуждается в их постоянном содействии в работе по превращению в умный город, экономический, финансовый, торговый, научно-технический и культурный центр региона.

Южный мегаполис надеется, что консульские учреждения, организации, офисы и ассоциации будут и впредь способствовать продвижению его имиджа среди международных друзей и привлечению в город надежных, потенциальных и доброжелательных партнеров, отметила она.

Местные власти обязуются и впредь тесно сотрудничать с иностранными представительствами и оказывать им поддержку в организации мероприятий по экономическому, культурному, медицинскому и образовательному обмену, способствуя укреплению взаимопонимания и развитию сторон.

Рой Хо Нги Сенг, генеральный консул Сингапура и глава консульского корпуса в городе, выразил желание продолжать тесное сотрудничество с городом Хошимин для достижения еще больших успехов.

Он также подтвердил готовность содействовать укреплению и расширению двустороннего и многостороннего сотрудничества между сторонами в этом году и в последующие годы.

ВИА/ИЖВ

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