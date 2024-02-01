Руководители города Хошимина встретились с представителями иностранных дипломатических корпусов и организаций

Заместитель секретаря городского партийного комитета, председатель городского Народного совета Нгуен Тхи Ле (справа) и иностранные гости на мероприятии. Фото: ВИA

Высоко оценив усилия этих структур, Нгуен Тхи Ле, заместитель секретаря городского комитета партии и председатель городского Народного совета, сказала, что в процессе развития, помимо внутренних ресурсов, город нуждается в их постоянном содействии в работе по превращению в умный город, экономический, финансовый, торговый, научно-технический и культурный центр региона.



Южный мегаполис надеется, что консульские учреждения, организации, офисы и ассоциации будут и впредь способствовать продвижению его имиджа среди международных друзей и привлечению в город надежных, потенциальных и доброжелательных партнеров, отметила она.



Местные власти обязуются и впредь тесно сотрудничать с иностранными представительствами и оказывать им поддержку в организации мероприятий по экономическому, культурному, медицинскому и образовательному обмену, способствуя укреплению взаимопонимания и развитию сторон.



Рой Хо Нги Сенг, генеральный консул Сингапура и глава консульского корпуса в городе, выразил желание продолжать тесное сотрудничество с городом Хошимин для достижения еще больших успехов.



Он также подтвердил готовность содействовать укреплению и расширению двустороннего и многостороннего сотрудничества между сторонами в этом году и в последующие годы.