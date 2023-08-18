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Рост авиационной промышленности Вьетнама составил почти 42%

Рынок внутренних пассажирских авиаперевозок переживает бурное восстановление, и за первые семь месяцев 2023 г. годовой рост составил 41,8%, сообщила Администрация гражданской авиации Вьетнама (CAAV). Рынок внутренних пассажирских авиаперевозок переживает бурное восстановление, и за первые семь месяцев 2023 г. годовой рост составил 41,8%, сообщила Администрация гражданской авиации Вьетнама (CAAV).

Соответственно, общее количество пассажиров, перевезенных шестью вьетнамскими авиакомпаниями - Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways, Pacific Airlines, Vietravel Airlines и Vasco, - увеличилось на 20,1%. Объем иностранных пассажиров, перевезенных отечественными перевозчиками, вырос на 424,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как количество внутренних пассажиров несколько снизилось - на 4,4%.

В период с января по июль самым пунктуальным перевозчиком была признана авиакомпания Bamboo Airways, чей показатель OTP составил 92,7%, что значительно выше среднего показателя по отрасли, равного 85,4%. Заней следуют Vasco с 90%, Vietravel Airlines - 86,9%, Vietnam Airlines - 86,2%, Pacific Airlines - 84,5% и Vietjet Air - 81,7%.

При этом процент отмененных рейсов в секторе за указанный период составил 0,3%.

С 1 по 4 сентября во Вьетнаме пройдут четырехдневные каникулы в связи с празднованием Дня независимости страны (2 сентября), и, в связи с чем перевозчики планируют увеличить количество мест и усилить безопасность в аэропортах, особенно в аэропорту Нойбай (Ханой) и Тан Шон Нят (Хошимин).

ИЖВ/ВИА

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