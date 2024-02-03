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Ритуал выпускания карпа в день поклонения "Онг Конг, Онг Тао" знаменует начало Тэта
По легенде, «Онг Конг» (Бог земли) отвечает за землю, а «Онг Тао» (Бог домашнего очага) за обстановку в доме. Целый год они отмечают проблемы семьи и затем возвращаются на карпах на небо 23 декабря по лунному календарю, чтобы доложить Богу Неба обо всем хорошем и плохом, что случилось в семье.
В связи с этим вьетнамцы верят, что Боги земли и домашнего очага играют решающую роль в удаче или неудаче и благословении их семей.
Кроме того, изображение карпа, плывущего вверх по течению, а затем перепрыгивающего через водопад и превращающегося в дракона, символизирует стойкость в преодолении трудностей в стремлении достичь успеха.
Желая привлечь удачу в новом году, семьи проводят церемонию 23 декабря по лунному календарю и провожают на небеса Богов земли и домашнего очага. Ритуал проводов не должен быть сложным, но обязательно торжественным и демонстрировать искренность семьи.
Ритуалы и подношения различаются в зависимости от региона. Как правило, помимо ламп, благовоний, вотивных бумажек, живых цветов и пяти фруктов, на подносе находятся традиционные блюда, такие как клейкий рис на пару, курица, пирог со свининой, жареные спринг-роллы и суп с побегами бамбука. Однако, в зависимости от условий каждой семьи, в качестве подношения могут быть приготовлены и вегетарианские блюда.
Подношения также включают в себя набор вотивных бумажных одежд и, особенно, золотых карпов - «транспортное средство» для возвращения богов на Небеса. Люди часто готовят двух или трех живых карпов и после ритуала поклонения выпускают их в реку или озеро, веря, что рыба унесет богов на небеса. В наши дни живых карпов также можно заменить бумажными, которые после ритуала сжигаются вместе с другими бумажными подношениями.
Церемония поклонения традиционно проводится в любое время с полудня 22 декабря по лунному календарю до полудня следующего дня, поскольку люди верят, что Боги уходят на Небо после полудня, и поэтому, если ритуал будет проведен после этого, они не смогут получить подношения.
При соответствующей практике поклонения Богам земли и домашнего очага люди могут помочь сохранить и передать эти традиционные культурные ценности в современной жизни.