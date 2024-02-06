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Ритейлеры полностью готовы к стремительному росту покупательского спроса в период Тэт
Пол Ле, вице-председатель Central Group - владелиц сетей супермаркетов GO!, BigC и Tops Market, сообщил, что его компания подготовила широкий ассортимент товаров со скидками и множество рекламных программ. В частности, к Тэту компания подготовила более 3000 товаров первой необходимости, таких как кондитерские изделия, цукаты, чай, кофе, рис, сахар и растительное масло. Количество товаров первой необходимости, запасенных для удовлетворения потребительского спроса в Тэт, увеличилось более чем на 20% по сравнению с прошлым годом.
Многие ритейлеры отмечают, что количество покупателей, пришедших в их торговые точки, увеличилось в три-четыре раза по сравнению с обычными днями. Значительно выросли продажи кондитерских изделий, цукатов и свежих продуктов.
Супермаркеты подготовили большие запасы и запустили широкий спектр промоакций, чтобы удовлетворить покупательский спрос.
Ханойский департамент промышленности и торговли сообщил, что стоимость товаров, подготовленных к Тэту в этом году, оценивается в 40,9 триллиона донгов (1,7 миллиарда долларов США), что на 10 % больше, чем в прошлом году. Тридцать два предприятия участвуют в программе поставок товаров первой необходимости по стабильным ценам в более чем 14 530 торговых точек по всему городу.
Объем товаров для продажи в торговых точках вырос на 15-20%, и до 90% поставок - это вьетнамская продукция, отмечается в сообщении.
Ле Вьет Нга, заместитель директора Департамента внутреннего рынка Министерства промышленности и торговли, сообщил, что министерство координирует свои действия с предприятиями, чтобы увеличить количество товаров в рамках программы «Одна община - один продукт» в распределительных системах, в целях повышения доли отечественных товаров в потребительских корзинах на Тэт.
Чтобы подготовиться к Тэту, компания WinCommerce - владелец сети магазинов Winmart - три месяца назад провела работу с поставщиками, чтобы обеспечить качество и стабильные цены.
Кроме того, супермаркеты Winmart будут обслуживать покупателей до 11 часов вечера ежедневно и до полудня 30-го дня последнего месяца в года Кота (9 февраля). Они вновь откроются в четвертый день года Дракона (13 февраля), сказал заместитель генерального директора WinCommerce Нгуен Тьен Зунг.
Тем временем Ханойская торговая акционерная корпорация (Hapro) запаслась товарами на 1 триллион донгов, включая продукты первой необходимости со стабильными ценами, такими как рис, свинина, курица, яйца, морские продукты, растительное масло, овощи, полуфабрикаты и кондитерские изделия.
Заместитель генерального директора компании До Тюэ Там сказал, что Hapro разработала бизнес-план на 2024 год ещё в начале прошлого года. Компания также проводит строгий этап проверки, чтобы гарантировать качество продукции.
Несмотря на сохраняющиеся экономические трудности, общий объем розничных продаж товаров и бытовых услуг в январе вырос на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 524,1 трлн донгов, поскольку потребители были в настроены делать покупки к празднику Тэт, согласно данным Главного статистического управления.