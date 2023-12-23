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Решение по трансграничным продажам через платформы электронной коммерции для вьетнамского бизнеса

Департамент промышленности и торговли города Хошимин совместно с несколькими платформами электронной коммерции организовал серию семинаров по трансграничной электронной коммерции и возможностям глобального роста для вьетнамского бизнеса.
  В 2023 году стоимость экспорта вьетнамских предприятий через Amazon вырастет более чем на 50%. Фото: ВИA  
Семинары были проведены в рамках конференции по связям между спросом и предложением между Хошимином и провинциями и городами центрального подчинения, которая проходит с 21 по 24 декабря.

На мероприятиях эксперты и представители платформ электронной коммерции, таких как Amazon, Alibaba и Tiki, сосредоточились на обновлении информации о трансграничных онлайн-продажах, а также решениях по увеличению продаж и пониманию потребностей клиентов с помощью больших данных.

Нгуен Нгуен Фыонг, заместитель директора муниципального департамента промышленности и торговли, отметил, что электронная коммерция - это потенциальный канал продаж, который не используется эффективно.

Что касается малых и средних предприятий или местных производителей, то они все еще ограничены в доступе к рынку онлайн-ритейла, а также в использовании возможностей роста доходов с помощью платформ электронной коммерции как на внутреннем, так и на экспортных рынках.

Фам Чанг Дай, старший менеджер по работе с клиентами Amazon Global Selling Vietnam, отметил, что в последние годы трансграничная электронная коммерция во Вьетнаме развивалась положительно и стабильно, с ежегодным темпом роста в 20%, и Вьетнам входит в пятерку лучших стран мира по темпам роста торговли.

По оценкам, в 2023 году стоимость экспорта вьетнамских предприятий через Amazon увеличится более чем на 50%, а количество партнеров по продажам из Вьетнама вырастет на 40%.

Она привела статистику, согласно которой тысячи вьетнамских продавцов ведут бизнес на Amazon, а в этом году на Amazon было продано 17 миллионов товаров из стран Юго-Восточной Азии.

Эксперты согласились, что развитие каналов электронной коммерции, продвижение онлайн-связей, размещение товаров на платформах электронной коммерции, создание каналов онлайн-дистрибуции и увеличение трансграничного экспорта помогут производственным и коммерческим подразделениям получить более эффективный доступ к внутренним и внешним потребительским рынкам.

ВИА/ИЖВ

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