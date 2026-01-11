НОВОСТИ
Резолюция № 57: провинция Лаокай добивается заметных успехов в цифровой трансформации
«Цифровые деревни» в Батсате
Горная приграничная община Батсат стала наглядным примером цифровой трансформации в провинции Лаокай благодаря успешному внедрению и расширению модели «цифровой деревни». Эта инициатива значительно упростила доступ населения к административным услугам, а также повысила эффективность руководства и управления на уровне общины и деревень.
Деревня Шуойчай стала самой новой территорией в Батсате, где реализуется модель «цифровой деревни». Она оказывает жителям поддержку в оформлении административных процедур в онлайн-формате, консультирует по использованию удостоверений личности с чипом и цифровых сервисов, внедряет электронные партийные книжки, организует виртуальные партийные собрания и онлайн-встречи.
Реализация Резолюции Политбюро №57 о прорывах в развитии науки и технологий, инновациях и национальной цифровой трансформации в высокогорных деревнях Батсата во многом стала возможной благодаря активному участию педагогов и ключевых членов общественных команд цифровых технологий.
Ха Тхи Бен, директор детского сада Фыннган в общине Батсат, сообщила, что учреждение имеет девять филиалов, в каждом из которых назначен ответственный за информационные технологии. Эти специалисты помогают представителям деревенской администрации, членам партии и местным жителям в оформлении административных процедур и участии в онлайн-совещаниях.
Постоянный заместитель секретаря партийного комитета общины Батсат Ву Хонг Фыонг подчеркнул важность распространения цифровых знаний среди населения отдалённых районов и представителей этнических меньшинств, отметив, что это способствует сокращению цифрового разрыва и обеспечивает реализацию принципа «никто не остаётся позади».
По его словам, данная модель уже доказала свою высокую эффективность. В 2026 году Батсат планирует внедрить модель «цифровой деревни» во всех населённых пунктах и сформировать на местах команды жителей, обладающих базовыми навыками информационных технологий и способных оказывать взаимную поддержку.
Цифровая трансформация как экономический рычаг
Быстрые темпы цифровой трансформации побуждают фермеров провинции Лаокай активнее применять информационные технологии, социальные сети и электронную коммерцию в производственной и хозяйственной деятельности, формируя устойчивые источники дохода.
Отказываясь от традиционных методов, многие фермеры освоили использование смартфонов для фото- и видеосъёмки с целью продвижения своей продукции, налаживания связей с рынками и продажи местной сельскохозяйственной продукции на платформах электронной коммерции. Это позволяет развивать собственные бренды и расширять круг потребителей.
Ло Дин Фунг из общины Мыонгкхыонг, который в настоящее время собирает урожай с 4 000 мандариновых деревьев, эффективно использует онлайн-платформы Facebook, Zalo и сайты электронной коммерции для продвижения и реализации своей продукции по стабильной средней цене 20 000–25 000 донгов за килограмм.
Она отметила, что научилась проводить прямые трансляции, делать фотографии и писать описания продукции — навыки, о которых ранее даже не задумывалась. По её словам, для местных жителей это не просто онлайн-продажи, а первый шаг на пути к формированию цифровой экономики.
В настоящее время мандарины из Мыонгкхыонг реализуются во многих провинциях и городах страны через платформы электронной коммерции, социальные сети и современные каналы сбыта.
По данным провинциального руководящего комитета по науке, технологиям, инновациям и цифровой трансформации, в 2025 году Лаокай полностью выполнил все 167 поставленных задач, войдя в число лидеров страны по реализации директив, связанных с Резолюцией №57.
В перспективе провинция сосредоточится на развитии цифровой экономики с опорой на местные преимущества, прежде всего в сферах цифрового сельского хозяйства, цифрового туризма, электронной коммерции и трансграничной логистики. Одновременно планируется увеличить инвестиции в цифровую инфраструктуру, данные и совместно используемые платформы, а также развивать инновационный кадровый потенциал.