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Реагирование на изменение климата посредством «зеленого» развития
Чтобы решить двойную проблему экстремальных климатических явлений и деградации окружающей среды, а также внести свой вклад в выполнение обязательства правительства по сведению чистых выбросов к нулю к 2050 году, провинция Бакльеу реализует решения, уделяя особое внимание разработке и тиражированию моделей аквакультуры, таких как одновременное выращивание риса и разведения креветок на общей площади и такое же одновременное выращивание леса и разведения креветок.
В период с 2019 по 2023 годы Программа развития Организации Объединенных Наций координирует свою деятельность с Министерством сельского хозяйства и развития сельских районов для реализации проекта «Содействие частным инвестициям в низкоуглеродную экономику и сельское хозяйство и реагирование на изменение климата, способствование реализации Национально определяемого вклада (NDC) Вьетнама» в провинциях Биньтхуан и Бакльеу, чтобы содействовать финансовому инвестированию частного сектора, поддержке и реализации мероприятий по адаптации к изменению климата и снижению выбросов парниковых газов, способствуя реализации NDC Вьетнама в сельскохозяйственном секторе.
В Бакльеу модель одновременного выращивания риса и разведения креветок на общей площади считается устойчивой производственной моделью с большим потенциалом. Эта модель направлена на создание экологически чистого рисового и органического креветочного хозяйства, которое позволит увеличить доходы местных фермеров. В рамках проекта была предоставлена техническая поддержка по выращиванию риса и креветок, а также было организовано обучение для наращивания потенциала в области управления, производства и бизнес-планирования кооперативов. Многие фермеры, применившие модель совместного выращивания креветок и риса, полагают, что при реализации этой модели стоимость производства риса будет ниже, чем раньше, а объем производства выше. Фермеры уделяют внимание инвестированию в климатически оптимизированную производственную деятельность с низким уровнем выбросов углекислого газа, чтобы внести вклад в более устойчивое развитие бизнеса и в сокращение выбросов углекислого газа и парниковых газов.