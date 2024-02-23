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НОВОСТИ

Расширен перечень категорий иностранцев вьетнамского происхождения, имеющих право землепользования

Согласно Закону о землепользовании (с изменениями), принятому недавно Национальным собранием Вьетнама XV созыва, расширен перечень категорий иностранных граждан вьетнамского происхождения, имеющих право землепользования; введены дополнительные льготы в отношении экономических организаций с иностранными инвестициями... Это считается одним из факторов, оказывающих позитивное воздействие на рынок недвижимости и передачу права землепользования, тем самым способствуя развитию экономики страны.

По словам адвоката Нго Тхань Ба из адвокатского бюро «Вера в справедливость», за прошедшее время многие иностранцы вьетнамского происхождения, которые хотели бы купить земельные участки во Вьетнаме, должны были попросить кого-то другого провести сделки от их имени. Расширение перечня категорий граждан, имеющих право землепользования, будет способствовать решению данной проблемы.

Адвокат назвал это важным шагом вперед в исполнении Закона о землепользовании (с изменениями), который обеспечивает его совместимость с Законом о торговле недвижимостью (с изменениями) и Законом о жилье (с изменениями); способствует расширению возможностей для получения доступа к земельными участкам и их эффективного использования, привлечению денежных переводов и инвестиций вьетнамских эмигрантов из-за рубежа в страну для развития бизнеса в сфере недвижимости в частности, и содействия развитию экономики в целом.

Чтобы содействовать увеличению объема инвестиций и привлечению денежных  переводов вьетнамских эмигрантов из-за рубежа, в ближайшее время, по мнению адвоката Нго Тхань Ба, правительство Вьетнама должно тщательно пересмотреть указанные в Законе о землепользовании положения о праве иностранных граждан вьетнамского происхождения на землепользование, а также другие нормативо-правовые акты, такие как Закон о торговле недвижимостью (с изменениями), Закон о жилье (с изменениями), порядок проведения и процедура сертификации граждан вьетнамского происхождения... Кроме того, правительство должно активизировать распространение информации о принятых законах, особенно о внесенных в них изменениях и дополнениях, чтобы предоставить заинтересованным гражданам, организациям и сторонам более подробные и полные инструкции по исполнению соответствующих законов, тем самым способствуя устранению правонарушений и негативных действий и повышению эффективность исполнения Закона о землепользовании (с изменениями). Наряду с этим, вьетнамское правительство должно активизировать внесение поправок в законы, касающиеся жизненно важных интересов вьетнамских эмигрантов, в более открытом и благоприятном направлении, а также в соответствии с Конституцией и законодательством Вьетнама.

ВИА/ИЖВ

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