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Развитие энергетики должно идти рука об руку с экономическим ростом
В 2016-2020 годах во Вьетнаме наблюдался средний рост энергопотребления на 6,8 % в год. Доля потребления электроэнергии в общем объеме энергопотребления увеличилась до 28,4 % в 2020 году с 25,7 % в 2015 году.
Согласно прогнозу Национального плана развития энергетики VIII, в период с 2021 по 2030 год коммерческое потребление электроэнергии будет ежегодно увеличиваться примерно на 8,7 %, а производство электроэнергии достигнет 378,3 млрд кВт-ч к 2025 году и 567 млрд кВт-ч к 2030 году.
Следует отметить, что экономическое развитие Вьетнама по-прежнему опирается в основном на отрасли, потребляющие большое количество энергии, в то время как эффективность использования энергии в целом и электроэнергии в частности ниже, чем в других странах региона и мира.
Хоанг Вьет Зунг из Департамента энергоэффективности и устойчивого развития Министерства промышленности и торговли подчеркнул необходимость укрепления международного сотрудничества и научно-технологических исследований, а также увеличения технической и финансовой поддержки для продвижения инвестиционных, производственных и бизнес-проектов, экономно и эффективно использующих энергию.
Между тем, Выонг Куок Тханг, постоянный член Комитета по науке, технологиям и окружающей среде Национального собрания, упомянул о международном опыте обеспечения энергетической безопасности, сказав, что страны уделяют внимание диверсификации источников снабжения, продвижению энергетической автономии и использованию потенциала возобновляемых источников энергии.
По его словам, электроэнергетическая отрасль Вьетнама должна расширять безопасное и эффективное использование ветряных и солнечных источников энергии.
Чтобы стимулировать развитие возобновляемых источников энергии, необходимо уделить внимание развитию правовой базы, инфраструктуры, инвестиционного капитала, человеческих ресурсов, технологий и стабильной работы, добавил он.
Эксперты заявили, что Вьетнаму необходимо сосредоточиться на исследовании и развитии источников электроэнергии, нефти и газа, новых и возобновляемых источников энергии, особенно поощряя и способствуя развитию чистых источников энергии, таких как солнечная и водородная энергия.
Они подчеркнули важность продвижения конкурентного и прозрачного энергетического рынка и всеобщего доступа к энергии, улучшения качества энергоснабжения и поддержки услуг по ценам, подходящим для возможностей практически всех людей в соответствии с рыночными механизмами.