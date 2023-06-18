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Развитие туризма, связанного с продуктами ОООП: Статья 2: создание нового пространства развития
• Больше добавленной стоимости
Оценивая потенциал использования продуктов ОООП в продвижении туристической деятельностью, многие эксперты отметили, что в большинстве населенных пунктов есть множество возможностей для более сильного и эффективного развития. По словам министра сельского хозяйства и развития сельских районов Ле Минь Хоана, каждый населенный пункт, исходя из своего потенциала и преимуществ в создании и развитии продуктов ОООП, строительстве новой сельской местности в сочетании с развитием сельского туризма, нуждается в более значительных инвестициях для улучшения качества и дизайна продуктов. Более того, каждому населенному пункту необходимо рассказать интересные истории, связанные с каждым продуктом, дать больше информации о ценности местного сырья, о процессе производства и переработки. По словам министра, только так мы сможем избежать дублирования и создать добавленную стоимость.
В частности, регион дельты Меконга имеет много сильных сторон. Заместитель председателя Народного комитета провинции Анжанг Чан Ань Тхы сообщила, что в провинции есть много специализированных продуктов, связанных с традиционными ресмесленными отраслями. В ближайшее время провинция будет по-прежнему уделять внимание поддержке и продвижению разработки производственными предприятиями продуктов, организации производства в связи с планированием и развитием сырьевых районов, постепенно приближаться к рынку, связанному с цепочкой создания стоимости, стремиться создавать уникальные, устойчивые продукты ОООП с добавленной стоимостью. Провинция уделяет приоритетное внимание развитию специализированных продуктов с преимуществами и традиционными и специфическими ценностями, выстраивая ряд моделей «Построение цепочки создания стоимости продуктов ОООП, связанных с местным сырьем», «Пилотный проект по использованию продуктов в развитии туризма и услуг».
Чтобы создать добавленную стоимость для продуктов ОООП и туристической деятельности, помочь посетителям узнать больше о многих специфических продуктах Донгтхапмыои, провинция Донгтхап укрепила связь между продуктами ОООП и туризмом, воспроизводя эффективные модели, внедряя и продвигая продукты для туристов, продолжая продвигать преимущества и ресурсы местности.
Заместитель председателя Народного комитета провинции Донгтхап Доан Тан Быу подтвердил, что провинция придает большое значение развитию системы взаимосвязанных продуктов, таких как экотуризм, сельскохозяйственный туризм, связанный с использованием продуктов ОООП, опыт посещения ремесленных деревень, развитие водных туристических маршрутов, соединяющих объекты экотуризма, туризм в ремесленных деревнях, покупка продукции ОООП, знакомство с местной культурой. Провинция заинтересована в привлечении инвестиций в проекты по развитию экологического туризма, связанного с продукциями из лотоса, манго, мандарина Лай Вунг и пангасиуса – ключевых отраслей промышленности провинции Донгтхап.
• Сохранение культурных ценностей
Каждый продукт ОООП является «культурным символом» конкретной местности, отражающим традиции, обычаи и образ жизни местных жителей. Туристы при посещения местностей и покупки местных продукта всегда имеют желание узнать об особенностях продукта, включая информацию об источнике сырья, способах обработки, производства, а также потребительной и культурной ценности продукта. Поэтому очень важно тщательно использовать продукты, демонстрирующие культурные ценности коренных народов. Чтобы связать развитие туризма с использованием продуктов ОООП, лучше представить туристические направления и привлечь туристов, необходима координация действий всех уровней и секторов. Необходимо обратить внимание к сохранению, продвижению и передаче типичных культурных ценностей, связанных с развитием сельского туризма, строительством новых сельских районов, отразить эти ценности в каждом продукте ОООП. По словам генерального директора Главного управления туризма Нгуен Чунг Кханя, Главное управление туризма продолжает координировать свои действия c подразделениями и населенных пунктов для эффективной реализации программы развития сельского туризма в рамках проекта по строительству новых сельских районов в период 2021-2025 гг., а также для сохранения и продвижения традиционных культурных ценностей в направлении устойчивости. Функциональные подразделения координируют свои действия для реализации и эффективного использования инвестиционных ресурсов Национальной целевой программы, поддержки сельского туризма, уделяя особое внимание таким задачам, как модернизация и инвестирование в развитие туристических достопримечательностей, характерных для населенных пунктов туристических продуктов, продуктов ОООП, туристических продуктов конкретных местностей.