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Рабочая делегация министерства общественной безопасности посетила семьи погибших в результате вооруженных нападений в Даклаке
11 июня группы людей, вооруженных пистолетами и ножами, напали на штаб-квартиры народных комитетов общин Эатьеу и Эактур в уезде кукуин, включая общинные полицейские участки, убив девять человек, включая двух общинных чиновников и четырех полицейских, и ранив еще двоих.
Находясь в домах погибших, генерал Лам, член Политбюро, сказал, что даже в мирное время офицеры и солдаты полиции продолжают нести значительные жертвы.
Он подтвердил, что Партия, Государство и Министерство общественной безопасности всегда заботятся и эффективно реализуют политику и меры по поддержке семей погибших сотрудников полиции. Существуют различные формы поощрения, чтобы помочь таким семьям и всей народной полиции преодолеть эти огромные потери, сказал министр.
По этому случаю министр предоставил финансовую помощь в размере 500 млн. донгов (21.212 долларов США) на строительство домов семьям майора Хоанг Чунга и майора Чан Куок Тханга; сберегательные книжки в размере 500 млн. донгов семьям мучеников Нгуен Данг Нян и Ха Туан Ань. Каждая семья также получила по 50 млн. донгов из центрального фонда борьбы с преступностью.
Кроме того, фонд «Thien Tam» компании Vingroup оказал финансовую поддержку в размере 500 млн. донгов на семью.