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ПРООН - один из важнейших партнеров Вьетнама на пути развития
Выступая на интерактивном диалоге между Исполнительным советом ПРООН и странами-членами ООН, состоявшемся 6 июня в Нью-Йорке по случаю 45-й годовщины отношений Вьетнама и ООН, Постоянный представитель Вьетнама при ООН отметил воздействие таких глобальных проблем, как пандемия COVID-19, изменение климата, геополитическая напряженность, продовольственный и энергетический кризисы.
Выступая на встрече, чтобы поделиться историей успеха страны, он сказал, что в этом контексте правительство Вьетнама осуществило ряд мер по защите здоровья людей, сдерживанию пандемии и последовательному проведению политики “защита здоровья людей превыше всего”.
Оно выделило значительные средства на социальную защиту для поддержки пострадавших предприятий, работников и уязвимых групп населения.
Для решения приоритетных задач как в области здравоохранения, так и в социально-экономической области правительство прилагает интенсивные усилия по обеспечению достаточных поставок вакцин.
Эти усилия включают стратегию “вакцинной дипломатии”, направленную на обращение к различным источникам для обеспечения достаточного количества вакцины через COVAX, агентства ООН и международных партнеров, что позволило стране провести крупнейшую кампанию вакцинации в своей истории и, таким образом, добиться почти всеобщей полной вакцинации к марту 2022 года, отметил посол Жанг.
Что касается мер по борьбе с изменением климата, продолжил он, несмотря на ограниченные финансовые возможности, правительство Вьетнама учитывает долгосрочные приоритеты развития и на 26-й Конференции ООН по изменению климата (COP26) в 2021 году взяло на себя смелые обязательства по достижению нулевого уровня выбросов углерода к 2050 году. Вслед за этим в декабре 2022 года было создано Партнерство по справедливому энергетическому переходу, в рамках которого было обещано финансирование в размере 15,5 млрд. долл. США для продвижения климатических целей.
Благодаря этой своевременной и эффективной политике и стратегии Вьетнам достиг положительных результатов в постпандемическом восстановлении, сказал он, уточнив, что экономический рост достиг 8,02% в 2022 году - самого высокого показателя за последние 10 лет, была обеспечена макроэкономическая стабильность и устойчивое управление долгами, индекс многомерной бедности снизился на 1,2% по сравнению с 2021 годом, и Вьетнам сохранил высокий статус человеческого развития в 2021 году.
По словам дипломата, эти результаты были бы невозможны без поддержки надежных партнеров, особенно ПРООН.
"В этой связи мы считаем, что для того, чтобы любое партнерство приносило ощутимые результаты, оно должно быть основано на взаимном доверии, взаимном уважении и общем понимании. В заключение хочу сказать, что мы полностью признаем важную роль ПРООН в поддержке инклюзивного, всестороннего и устойчивого развития Вьетнама, а также многих других государств-членов", - добавил посол Жанг.
В ходе диалога представители ПРООН и стран высоко оценили достижения Вьетнама в восстановлении экономики после пандемии, обеспечении социальной безопасности и реагировании на изменение климата посредством соответствующей и своевременной политики, обмен опытом в укреплении самодостаточности и независимости, а также продвижение крепкого и эффективного партнерства с ПРООН в различных аспектах устойчивого развития.