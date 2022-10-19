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НОВОСТИ

ПРООН обещает помочь Вьетнаму в правозащитном подходе к борьбе с изменением климата

18 октября в Ханое Программа развития ООН (ПРООН) провела политическую дискуссию о взаимосвязи прав человека и изменения климата, сосредоточив внимание на том, как добиться справедливого, экологичного и устойчивого экологического развития с учетом принципов справедливости и прав человека.
  ПРООН рекомендует обеспечить эффективное осуществление политики по смягчению последствий изменения климата на основе прав человека, ставя людей в центр. Фото: ВИА  
В исследовании представлен обзор воздействия на права человека, а также ролей и обязанностей заинтересованных сторон на основе нормативных документов ООН по правам человека и изменению климата.

ПРООН рекомендовала политикам и государственным органам на всех уровнях обеспечить, чтобы политика и меры по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий, включая «Справедливый энергетический переход», были эффективно основаны на подходе, базирующимся на правах человека, который ставит права людей в центр.

Выступая на обсуждении, постоянный представитель ПРООН во Вьетнаме Рамла Халиди поделился своими соображениями и рекомендациями в отношении более инклюзивного и основанного на правах человека подхода к климатическим действиям во Вьетнаме, чтобы никто не остался позади.

«ПРООН глубоко привержена поддержке заинтересованных сторон во Вьетнаме, чтобы обеспечить соответствие планирования адаптации к изменению климата, смягчения его последствий, справедливого энергетического перехода и защиты окружающей среды стандартам прав человека», — сказала она.

«ПРООН активно поддерживает приверженность Вьетнама достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году и добивается этого инклюзивным и совместным образом, чтобы никто не остался позади».

ВИА

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