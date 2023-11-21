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Проект способствует устойчивому производству перца в Центральном нагорье
В своем вступительном слове директор вьетнамской программы IDH Фан Тхи Ван отметила, что на Центральное нагорье приходится около 60% площадей выращивания перца в стране - более 70 тыс. га. В последние годы вьетнамская перечная промышленность борется с глобальной конкурентоспособностью по качеству и ценам, что негативно сказывается на средствах к существованию местных фермеров, выращивающих перец. Это объясняется неправильным использованием сельскохозяйственных химикатов, нерациональными методами ведения сельского хозяйства, а также недостаточной информированностью о тенденциях и новых требованиях рынка.
Проект, финансируемый ЕС и IDH, реализуется в 2021-2023 гг. в провинциях Даклак, Дакнонг и Жалай, чтобы помочь Вьетнаму воспользоваться преимуществами двусторонних торговых обязательств и увеличить экспорт качественной продукции и услуг в ЕС.
В рамках проекта около 8 тыс. фермеров на площади 8,5 тыс. га повысили уровень своих знаний и внедрили экологически чистые методы ведения сельского хозяйства. За три года проект достиг нескольких результатов, в частности, увеличение объема семян перца на 60%, соответствующих требованиям к остаткам для премиального рынка; 50% поставщиков пестицидов обязались соблюдать правила обращения с пестицидами; на 98% сократилось использование запрещенных пестицидов и др.
19-20 ноября представители делегации ЕС во Вьетнаме, IDH и другие партнеры посетили территорию проекта в уезде Ку М'Гар и завод по переработке перца в Даклаке.
Председатель Вьетнамской ассоциации перца Хоанг Тхи Лиен отметила, что в соответствии с Соглашением о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA) налоги на перец и специи будут снижены до 0%, что откроет перед Вьетнамом новые возможности для экспорта перца в ЕС.
Как правило, в ЕС импортируется продукция глубокой переработки и с высокой добавленной стоимостью.
Так, за первые шесть месяцев текущего года Вьетнам экспортировал в ЕС более 4 300 тонн перца, а общий объем экспорта перца из страны достиг 153 000 тоннам на сумму 486 млн. долл. США.