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Продвижение вьетнамского туризма в Германии
Генеральный директор VNAT Нгуен Чунг Кхань отметил, что обе стороны обладают значительным потенциалом для взаимодополняемости в сотрудничестве и развитии, особенно в сфере туризма. Он также подчеркнул потенциал и преимущества Вьетнама для дальнейшего развития уникальных туристических продуктов, отметив, что сельское хозяйство и общинный туризм, традиционные ремесленные деревни, культурные фестивали и кухни стран Юго-Восточной Азии пользуются популярностью у иностранных туристов.
По его словам, многие вьетнамские туристические направления и продукты были признаны одними из лучших в мире авторитетными туристическими сайтами, такими как World Travel Awards, TripAdvisor, Telegraph, а также крупными СМИ.
Германия является одним из традиционных и основных рынков Вьетнама в Европе, сказал Нгуен Чунг Кхань, добавив, что 200 000 немецких туристов эквивалентны 88% от уровня, существовавшего до COVID-19, что делает ее третьим по величине источником туристов во Вьетнаме в Европейском союзе(ЕС).
За последние годы два туристических сектора провели множество совместных мероприятий, в частности, в июне 2023 года был подписан меморандум о взаимопонимании между туристическим колледжем Хюэ и немецкой образовательной группой FU о высококачественном профессиональном обучении, обмене экспертами и преподавателями, а также организации курсов немецкого языка. Запуск прямых рейсов между Ханоем/Хошимином и Мюнхеном, выполняемых национальным авиаперевозчиком Vietnam Airlines, также создает более благоприятные условия для посещения Вьетнама немецкими туристами.
Туристическая индустрия Вьетнама проводит мероприятия в Германии с целью стимулирования туристических обменов между двумя странами. Между тем, правительство Вьетнама отменило визы для немецких туристов с 2015 года и продлило срок их временного пребывания до 45 дней, начиная с 15 августа 2023 года.