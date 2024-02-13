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Прогнозируется, что объем прямых иностранных инвестиций во Вьетнам останется высоким в течение 2024 года
Свидетельства о регистрации инвестиций получили 190 новых проектов, что на 24,2% больше, чем в прошлом году, а общий зарегистрированный капитал составил более 2 миллиардов долларов США, что на 66,9% больше, чем за тот же период прошлого года.
Кроме того, 75 проектов зарегистрировались для корректировки инвестиционного капитала, добавив более 235,4 млн долларов США, что на 15,7% и 23,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
В этом месяце иностранные инвесторы внесли более 116,5 млн долларов США, совершив 174 покупки акций, что на 14,7% и 33,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
В частности, 13 января власти центральной провинции Нгеан выдали инвестиционные лицензии пяти проектам с иностранными инвестициями и общим капиталом 390 миллионов долларов США. Среди них, в частности, проект тайваньской компании Radiant Opto-Electronics Corporation стоимостью 120 млн. долларов США и проект гонконгской компании Everwin Precision стоимостью 115 млн. долларов США. В конце октября 2023 года компания Everwin Precision также начала работу над проектом стоимостью 200 млн долларов США во вьетнамско-сингапурском индустриальном парке (VSIP) в центральной части города.
Ранее северная провинция Хайзыонг вручила инвестиционные сертификаты 27 проектам с общим капиталом более 1,5 млрд долларов США. Помимо нескольких отечественных проектов, есть и крупные проекты ПИИ, такие как фабрика по производству канцелярских товаров стоимостью 270 миллионов долларов США, инвестированная компанией Deli Vietnam Office Technology Co, Ltd. Также был реализован проект стоимостью 260 миллионов долларов США компанией Biel Crystal Vietnam Manufacturing Limited и завод по производству солнечных фотоэлектрических элементов Boviet Hai Duong стоимостью 120 миллионов долларов США.
Среди девяти проектов, получивших инвестиционные сертификаты в начале января в южной провинции Донгнай, было четыре проекта с иностранными инвестициями на общую сумму 156,4 млн долларов США. При этом 217 миллионов долларов США были добавлены к четырем существующим проектам ПИИ.
Выступая на недавней встрече правительства с местными жителями, вице-премьер Ле Минь Кхай подчеркнул, что Вьетнам остается привлекательным направлением для иностранных инвесторов, учитывая тот факт, что в прошлом году было зарегистрировано 36,6 млрд долларов США, а выдано 23,2 млрд долларов США. Это самые высокие показатели за всю историю.
Майкл Кокалари, директор отдела макроэкономического анализа и исследования рынка VinaCapital, считает, что в 2024 году ситуация с привлечением иностранных инвестиций во Вьетнам будет оставаться очень позитивной.
Он рассказал, что его фирма получила много информации о японских группах, которые ищут возможности сотрудничества с отечественными подразделениями, такими как VinaCapital, чтобы влить капитал в сектор недвижимости Вьетнама. Другими областями, которые обещают привлечь крупные потоки капитала, могут стать производство и розничная торговля, сказал он.
Выступая на мероприятии, посвященном обнародованию индекса доверия к бизнесу (BCI) Европейской торговой палаты (EuroCham) во Вьетнаме, ее председатель Габор Флуит заявил, что 31% членов EuroCham в настоящее время относят Вьетнам к трем лучшим глобальным инвестиционным направлениям.
Он подчеркнул, что стране необходимо решить проблемы, связанные с административным бременем и неэффективностью работы аппарата.
Эксперты подчеркнули, что Вьетнаму необходимо заблаговременно провести исследования и разработать механизмы для более эффективной поддержки инвесторов в контексте глобальной минимальной налоговой ставки.
Хоанг Ван Кыонг, член Комитета по финансам и бюджету Национального собрания, отметил, что важно не только привлекать инвесторов, но и "сопровождать их".
"Для этого нам нужны сильные институциональные реформы, создание правовой среды и создание возможностей, а не только устранение трудностей", - сказал он.