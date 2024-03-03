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Провинция Дьенбьен активно готовится к Году посещения Вьетнама - Дьенбьен 2024

Народный комитет провинции Дьенбьен 2 марта организовал встречу с представителями предприятий производства и сферы услуг в этом населенном пункте, чтобы обсудить подготовку к основным мероприятиям в рамках Года посещения Вьетнама - Дьенбьен 2024 и 70–летию Победы под Дьенбьенфу (7 мая 1954 – 2024 гг.). По словам заместителя председателя комитета Фам Дык Тоана, в городе насчитывается более 130 ресторанов, способных обслужить посетителей, с более чем 6700 столиками; 19 туристических достопримечательностей и развлекательных центров, способных обслужить более 80.000 посетителей одновременно.

В Дьенбьене расположено 205 туристических объектов размещения, предлагающих почти 2800 номеров или около 5100 мест.

Объекты размещения обязаны сотрудничать и уделять первоочередное внимание делегатам, приезжающим на мероприятия.

Комитет будет координировать свои действия с Министерством обороны и Военным округом 2, чтобы организовать обследование мест и жилых помещений для тех, кто участвует в парадах, в местах демонстрации фейерверков и на парадных улицах для оперативного развертывания соответствующих мероприятий.

Что касается транспортных услуг, то ежедневно курсирует около 100 маршрутных межпровинциальных автобусов, которые перевозят около 3000 пассажиров, отправляющихся и прибывающих в этот населенный пункт. Национальный авиаперевозчик Vietnam Airlines выполняет один рейс ежедневно, в то время как VietJet Air выполняет три рейса в неделю, чтобы удовлетворить спрос на поездки между Дьенбьеном и Ханоем. Кроме того, VietJet Air также выполняет три рейса в неделю по маршруту Дьенбьен – Г.Хошимин.

Делегаты сосредоточили свое внимание на решениях по улучшению местной туристической среды, в первую очередь рассматривая вопросы, связанные с разработкой туров, пассажирскими перевозками, безопасностью и гигиеной питания, а также прозрачным ценообразованием.

Председатель комитета Ле Тхань До заявил, что провинция Дьенбьен будет использовать и максимизировать свой потенциал, энергично продвигая цель развития туризма в ключевой экономический сектор региона, способствуя социально-экономическому развитию и улучшению условий жизни местных жителей.

Провинция прилагает все усилия для создания уникальных и впечатляющих туристических продуктов, создавая тем самым импульс для прорыва в развитии туризма, подчеркнул он.

В связи с 70-й годовщиной победы под Дьенбьенфу, Год посещения Вьетнама - Дьенбьен 2024, как ожидается, принесет туристам бесконечные впечатления.

В течение года будет проведено 169 программ и мероприятий, в том числе 13 национальных, которые будут проводиться Министерством культуры, спорта и туризма и другими ведомствами, 28 - принимающей провинцией Дьенбьен и 128 - 33 другими провинциями и городами центрального подчинения.

Предполагается, что мероприятие будет способствовать продвижению туристических ценностей и потенциала провинции Дьенбьен, северо-западного региона и Вьетнама в целом.

ИЖВ/ВИА

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