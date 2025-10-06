Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Приток прямых иностранных инвестиций во Вьетнам остается высоким на фоне глобальной стагнации

Привлекательность Вьетнама для прямых иностранных инвестиций (ПИИ) остается достаточно высокой на фоне замедления глобальных потоков ПИИ, особенно в отношении вновь зарегистрированного капитала, заявил 3 октября заместитель директора Агентства по иностранным инвестициям Министерства финансов Дао Тхань Хыонг на регулярной пресс-конференции министерства по итогам третьего квартала 2025 года.

За первые восемь месяцев Вьетнам привлек 26,1 млрд долларов США прямых иностранных инвестиций, что на 27,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а выплачено было 15,4 млрд долларов США, что на 8,8% больше, что отражает высокую способность экономики поглощать капитал.

Приток ПИИ в обрабатывающую промышленность по-прежнему лидирует среди всех секторов, привлекающих иностранные инвестиции, что свидетельствует о том, что эта отрасль остается особенно привлекательной для международных инвесторов, заявила Дао Тхань Хыонг.

За этот период общий объем зарегистрированных ПИИ в этой отрасли достиг 13,64 млрд долларов США как в виде вновь зарегистрированного капитала, так и в виде дополнительного капитала от существующих лицензированных проектов, что составляет 62,9% от общего объема.

Однако чиновник отметил, что, несмотря на то, что приток ПИИ в первые месяцы года был довольно позитивным, достижение целевого показателя в 38–40 млрд долларов США в 2025 году остается для Вьетнама сложной задачей.

Экономисты подчеркнули, что для поддержания конкурентоспособности и продвижения в региональной гонке за привлечение ПИИ улучшение и повышение качества инвестиционного климата остается фундаментальным и практическим решением, которое необходимо последовательно и эффективно реализовывать для поддержания и стимулирования деятельности в области ПИИ.

Местным органам власти было рекомендовано смело внедрять специальные инвестиционные процедуры, такие как «зеленые коридоры», резко переходя от механизмов предварительной проверки к механизмам последующей проверки, чтобы сократить сроки обработки инвестиций и создать максимально благоприятные условия для повышения инвестиционной привлекательности, особенно в высокотехнологичных секторах.

Текущая административная реструктуризация Вьетнама также была названа ключевым фактором укрепления доверия иностранных инвесторов, способствующим ожиданиям более комплексных административных реформ и более открытой и прозрачной инвестиционной среды в ближайшем будущем.

ИЖВ/ВИА

