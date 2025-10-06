Приток прямых иностранных инвестиций во Вьетнам остается высоким на фоне глобальной стагнации

За первые восемь месяцев Вьетнам привлек 26,1 млрд долларов США прямых иностранных инвестиций, что на 27,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а выплачено было 15,4 млрд долларов США, что на 8,8% больше, что отражает высокую способность экономики поглощать капитал.



Приток ПИИ в обрабатывающую промышленность по-прежнему лидирует среди всех секторов, привлекающих иностранные инвестиции, что свидетельствует о том, что эта отрасль остается особенно привлекательной для международных инвесторов, заявила Дао Тхань Хыонг.



За этот период общий объем зарегистрированных ПИИ в этой отрасли достиг 13,64 млрд долларов США как в виде вновь зарегистрированного капитала, так и в виде дополнительного капитала от существующих лицензированных проектов, что составляет 62,9% от общего объема.



Однако чиновник отметил, что, несмотря на то, что приток ПИИ в первые месяцы года был довольно позитивным, достижение целевого показателя в 38–40 млрд долларов США в 2025 году остается для Вьетнама сложной задачей.



Экономисты подчеркнули, что для поддержания конкурентоспособности и продвижения в региональной гонке за привлечение ПИИ улучшение и повышение качества инвестиционного климата остается фундаментальным и практическим решением, которое необходимо последовательно и эффективно реализовывать для поддержания и стимулирования деятельности в области ПИИ.



Местным органам власти было рекомендовано смело внедрять специальные инвестиционные процедуры, такие как «зеленые коридоры», резко переходя от механизмов предварительной проверки к механизмам последующей проверки, чтобы сократить сроки обработки инвестиций и создать максимально благоприятные условия для повышения инвестиционной привлекательности, особенно в высокотехнологичных секторах.



Текущая административная реструктуризация Вьетнама также была названа ключевым фактором укрепления доверия иностранных инвесторов, способствующим ожиданиям более комплексных административных реформ и более открытой и прозрачной инвестиционной среды в ближайшем будущем.