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Принятие комитетом ООН проекта конвенции по борьбе с киберпреступностью имеет большое значение для Вьетнама

Принятие 8 августа Специальным комитетом ООН по киберпреступности проекта конвенции ООН против киберпреступности имеет большое значение для Вьетнама, заявил постоянный заместитель министра иностранных дел Нгуен Минь Ву.
  Делегация Вьетнама на сессии по принятию проекта конвенции ООН против киберпреступности. Фото: ВИA  
Он рассказал представителям СМИ, что Вьетнам является одной из стран с самым высоким числом интернет-пользователей - 78,44 миллиона на начало 2024 года, что соответствует 79,1% населения.

По данным властей, в прошлом году в стране было зарегистрировано около 16 000 сообщений об интернет-мошенничестве, что привело к убыткам в размере 390 триллионов донгов (15,5 миллиарда долларов США), что на 64,78% больше, чем в 2022 году. С начала 2023 года во Вьетнаме произошло более 13 750 кибератак, вызвавших серьезные сбои в работе информационных систем.

Нгуен Минь Ву отметил, что, осознавая все более серьезные угрозы со стороны киберпреступности и необходимость расширения сотрудничества с другими странами и международными организациями в борьбе с киберпреступностью, Министерство иностранных дел, Министерство общественной безопасности и другие ведомства Вьетнама участвовали в обсуждении и согласовании этого документа в начальной стадии в 2022 году.

Последовательная поддержка создания переговорного механизма и активное участие в восьми сессиях Специального комитета стали убедительным сигналом того, что Вьетнам - активный и ответственный член международного сообщества, который вместе с другими решает глобальные проблемы и вносит вклад в создание мирной и стабильной обстановки в мире, отметил он.

Говоря о значении этого документа для Вьетнама, он отметил, что, во-первых, проект предоставляет вьетнамским властям подробную и всеобъемлющую правовую базу для налаживания и повышения эффективности сотрудничества с правоохранительными органами других стран. Поскольку киберпреступность не имеет границ, международное сотрудничество крайне важно для того, чтобы помочь вьетнамским ведомствам своевременно расследовать и собирать информацию и доказательства о киберпреступлениях для судебного разбирательства.

Во-вторых, поскольку между странами по-прежнему существует разрыв в научно-техническом потенциале и цифровой инфраструктуре, проект конвенции открывает возможности для развивающихся стран, включая Вьетнам, принять участие в механизмах технической поддержки, наращивания потенциала и передачи технологий, что поможет развивающимся странам улучшить свои возможности по предотвращению киберпреступлений и реагированию на них и впоследствии построить более здоровое и безопасное глобальное киберпространство, добавил Нгуен Минь Ву.

В-третьих, продолжил чиновник, Вьетнам участвовал в переговорах с самого начала и внес практический вклад в содержание, касающееся правоприменения, наращивания потенциала и передачи технологий. Он также принял участие в согласовании положений о профессиональных мерах. В частности, он продемонстрировал тесное, эффективное и всестороннее участие в обсуждении дипломатических, правовых и технических вопросов.

Это помогло продемонстрировать инициативный и активный вклад Вьетнама в укрепление его роли в создании и формировании многосторонних институтов и международного политико-экономического порядка, как было заявлено в политическом докладе на 13-м всевьетнамском съезде партии. По словам заместителя министра, это также стало шагом к реализации политики, согласно которой Вьетнам стремится играть ключевую и ведущую роль на многосторонних форумах, имеющих стратегическое значение для страны, как указано в Директиве 25 Секретариата ЦК партии об укреплении и повышении уровня многосторонней дипломатии к 2030 году.

После принятия Специальным комитетом проект конвенции будет представлен Генеральной Ассамблее ООН для официального утверждения в кратчайшие сроки. После этого конвенция будет открыта для подписания государствами-членами до 31 декабря 2026 года.

В будущем, добавил Нгуен Минь Ву, Министерству иностранных дел, Министерству общественной безопасности и соответствующим ведомствам Вьетнама необходимо продолжить рассмотрение вопроса об официальном принятии, подписании и ратификации этой конвенции. Им также необходимо пересмотреть и усовершенствовать внутренние специализированные правовые документы, чтобы обеспечить эффективное и действенное применение конвенции. Кроме того, необходимо совершенствовать инфраструктуру и технологический потенциал, чтобы соответствовать требованиям конвенции, обсуждая с ООН и международными партнерами создание соответствующих программ технической поддержки.

Принятие проекта - это только первый шаг, и впереди еще много работы, требующей дальнейшей активности со стороны соответствующих министерств и секторов, отметил он.

ВИА/ИЖВ

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