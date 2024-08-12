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Принятие комитетом ООН проекта конвенции по борьбе с киберпреступностью имеет большое значение для Вьетнама
По данным властей, в прошлом году в стране было зарегистрировано около 16 000 сообщений об интернет-мошенничестве, что привело к убыткам в размере 390 триллионов донгов (15,5 миллиарда долларов США), что на 64,78% больше, чем в 2022 году. С начала 2023 года во Вьетнаме произошло более 13 750 кибератак, вызвавших серьезные сбои в работе информационных систем.
Нгуен Минь Ву отметил, что, осознавая все более серьезные угрозы со стороны киберпреступности и необходимость расширения сотрудничества с другими странами и международными организациями в борьбе с киберпреступностью, Министерство иностранных дел, Министерство общественной безопасности и другие ведомства Вьетнама участвовали в обсуждении и согласовании этого документа в начальной стадии в 2022 году.
Последовательная поддержка создания переговорного механизма и активное участие в восьми сессиях Специального комитета стали убедительным сигналом того, что Вьетнам - активный и ответственный член международного сообщества, который вместе с другими решает глобальные проблемы и вносит вклад в создание мирной и стабильной обстановки в мире, отметил он.
Говоря о значении этого документа для Вьетнама, он отметил, что, во-первых, проект предоставляет вьетнамским властям подробную и всеобъемлющую правовую базу для налаживания и повышения эффективности сотрудничества с правоохранительными органами других стран. Поскольку киберпреступность не имеет границ, международное сотрудничество крайне важно для того, чтобы помочь вьетнамским ведомствам своевременно расследовать и собирать информацию и доказательства о киберпреступлениях для судебного разбирательства.
Во-вторых, поскольку между странами по-прежнему существует разрыв в научно-техническом потенциале и цифровой инфраструктуре, проект конвенции открывает возможности для развивающихся стран, включая Вьетнам, принять участие в механизмах технической поддержки, наращивания потенциала и передачи технологий, что поможет развивающимся странам улучшить свои возможности по предотвращению киберпреступлений и реагированию на них и впоследствии построить более здоровое и безопасное глобальное киберпространство, добавил Нгуен Минь Ву.
В-третьих, продолжил чиновник, Вьетнам участвовал в переговорах с самого начала и внес практический вклад в содержание, касающееся правоприменения, наращивания потенциала и передачи технологий. Он также принял участие в согласовании положений о профессиональных мерах. В частности, он продемонстрировал тесное, эффективное и всестороннее участие в обсуждении дипломатических, правовых и технических вопросов.
Это помогло продемонстрировать инициативный и активный вклад Вьетнама в укрепление его роли в создании и формировании многосторонних институтов и международного политико-экономического порядка, как было заявлено в политическом докладе на 13-м всевьетнамском съезде партии. По словам заместителя министра, это также стало шагом к реализации политики, согласно которой Вьетнам стремится играть ключевую и ведущую роль на многосторонних форумах, имеющих стратегическое значение для страны, как указано в Директиве 25 Секретариата ЦК партии об укреплении и повышении уровня многосторонней дипломатии к 2030 году.
После принятия Специальным комитетом проект конвенции будет представлен Генеральной Ассамблее ООН для официального утверждения в кратчайшие сроки. После этого конвенция будет открыта для подписания государствами-членами до 31 декабря 2026 года.
В будущем, добавил Нгуен Минь Ву, Министерству иностранных дел, Министерству общественной безопасности и соответствующим ведомствам Вьетнама необходимо продолжить рассмотрение вопроса об официальном принятии, подписании и ратификации этой конвенции. Им также необходимо пересмотреть и усовершенствовать внутренние специализированные правовые документы, чтобы обеспечить эффективное и действенное применение конвенции. Кроме того, необходимо совершенствовать инфраструктуру и технологический потенциал, чтобы соответствовать требованиям конвенции, обсуждая с ООН и международными партнерами создание соответствующих программ технической поддержки.
Принятие проекта - это только первый шаг, и впереди еще много работы, требующей дальнейшей активности со стороны соответствующих министерств и секторов, отметил он.