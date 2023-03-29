ПРЕСС-РЕЛИЗ: Запуск 9-й Национальной премии внешнего информирования

29 марта 2023 г. Руководящий комитет по внешнему информированию, Отдел ЦК КПВ по пропаганде и политическому воспитанию, Вьетнамское информационное агентство и соответствующие агентства совместно провели пресс-конференцию, посвященную запуску 9-й Национальной премии внешнего информирования. Премия направлена на признание и чествование выдающихся авторов, работ и продуктов в области внешнего информирования и содействие продвижению достижений развития страны во многих областях.



В качестве постоянного организатора 9-й Национальной премии внешнего информирования выступает Вьетнамское информационное агентство.

Выступая на пресс-конференции, кандидат в члены ЦК КПВ, заместитель заведующего Отделом ЦК КПВ по пропаганде и политическому воспитанию, заместитель начальника Постоянного бюро Руководящего комитета по внешнему информированию, товарищ Ле Хай Бинь отметил видные достижения страны в некоторых областях в 2022 году, и в то же время подчеркнул, что 9-я Национальная премия внешнего информирования проводится в условиях того, что 2023 является поворотным годом, который имеет очень важное значение в реализации Резолюции 13-го партийного съезда.



Премия должна полностью отражать положительный и эффективный вклад внешнего информирования в построение и укрепление доверия населения, а также международных друзей во Вьетнам, мобилизацию всех внешних ресурсов в сочетании с внутренней силой для служения целям развития страны в 2023 году.

В рамках 8 успешных организаций Национальная премия внешнего информирования подтвердила свой престиж и профессиональное качество; в то же время она открывает творческое пространство для тех, кто занимается нешнем информирование в стране и за рубежом.



Премия также привлекла активное участие авторов/групп авторов, вьетнамцев, проживающих за границей, и иностранцев, многие из которых завоевали главные призы за свои работы/продукты.

Ожидается, что 9-я Национальная премия в области внешнего информирования станет изюминкой в пропагандистской работе в целом и в области внешнего информирования в частности, донеся образ страны, народа, культуры и динамичного развития Вьетнама до международных друзей.



9-я Национальная премия внешнего информирования вручается авторам конкурсных работ на вьетнамском и иностранных языках в следующих номинациях: «Печатные газеты на вьетнамском языке»; «Электронные газеты и веб-сайты на вьетнамском языке»; «Печатные газеты на иностранных языках»; «Электронные газеты и сайты на иностранных языках»; «Радио»; «Телевидение»; «Фотография» (журналистское фото и фотопейзаж), «Книга»,

«Видеоклип» и «Идеи, инициативы и продукты, служащие делу внешнего информирования». Допускаются работы на вьетнамском и иностранных языках, опубликованные в СМИ или выпущенные в стране и за рубежом в период с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года.



Последний день приема работ 31 июля 2023 г. (по почтовому штампу) Адрес для отправки работ:

Центр профессиональной подготовки при Вьетнамском информационном агентстве, город Ханой, район Хоан Кием, ул. Чан Хынг Дао, 11, кабинет 301 Телефон: 024. 39330540

Электронная почта: giaithongtindoingoailan9@gmail.com

На конверте просьба отметить: «Работа для участия в Национальной премии в сфере внешнего информирования».



В 2022 году в условиях сложного развития эпидемии COVID-19 в Оргкомитет 8-й премии получил 1.172 работы, представленных на 14 языках, в том числе около 200 работ на иностранном языке, 70 работ от иностранных авторов и зарубежных вьетнамских авторов. Были вручены 112 премий, среди которых особая честь была отдана работе о «Вьетнамском фан-сообществе на 31-х Играх Юго-Восточной Азии» - силе, сыгравшей важную роль в успехе региональных Игр во Вьетнаме и представившей миру красивый, безопасный, дружелюбный, гостеприимный Вьетнам с богатой историей и культурой./.

* По случаю учреждения 9-й Национальной премии в сфере внешнего информирования ВИА представляет фотоподборку «Человеческие отношения в эпицентре турецкого землетрясения», сделанных группой корреспондентов ВИА в провинции Хатай - «городе-призраке» после разрушительного землетрясения в Турции в феврале 2023 года. Запечатленные объективами журналистов кадры направлены на донесение до людей сообщения: «Катастрофа ушла, но человеческая любовь осталась» и надежду на то, что народ этой страны преодолеет потери и боль, восстановив свою страну.