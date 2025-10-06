НОВОСТИ
Пресечены мошеннические транзакции на сумму 1,5 трлн донгов: банковский сектор усиливает контроль
В последние месяцы банковский сектор активно внедряет решения для раннего выявления подозрительных операций и предупреждения о них, а также запускает системы мониторинга платёжных счетов и электронных кошельков, имеющих признаки подделки.
По словам Ле Хоанг Чинь Куанга, Государственный банк Вьетнама издал ряд документов, касающихся обеспечения информационной безопасности и защиты данных в банковской сфере, в том числе Циркуляр № 50/2024/TT-NHNN, регулирующий вопросы безопасности при предоставлении онлайн-услуг в банковском секторе. В документе содержатся конкретные положения относительно условий, стандартов, норм и методов обеспечения безопасности операций в интернет-среде.
Кроме того, банки активно внедряют новые технологии — усиливают биометрическую аутентификацию, используют электронные подписи, а также применяют ИИ для раннего выявления подозрительных операций.
Государственный банк также ведёт широкую информационную кампанию по предупреждению граждан о кибермошенничестве и тесно сотрудничает с органами безопасности (полиция) в борьбе с преступлениями в киберпространстве.
Согласно информации Государственного банка, Национальный центр кредитной информации Вьетнама совместно с Департаментом C06 Министерства общественной безопасности проверил около 57 млн клиентских досье, очистив базу данных почти на 44,5 млн записей.
Департамент по борьбе с отмыванием денег также совместно с C06 завершило очистку 154 млн счетов и 36 млн клиентских досье в системе предотвращения отмывания средств и финансирования распространения оружия массового уничтожения.
По данным на 22 сентября, 57 кредитных организаций и 39 поставщиков платёжных посреднических услуг интегрировали в мобильные банковские приложения функцию биометрической сверки с данными в удостоверении личности с чипом для идентификации клиентов; 63 кредитные организации внедрили аналогичные технологии на своих фронт-офисах; 32 кредитные организации и 15 платёжных посредников начали интеграцию с приложением VNeID, из которых 19 уже используют его официально.
В онлайн-режиме биометрической сверке были подвергнуты более 128,9 млн клиентских досье физических лиц (CIF), что составляет 100% всех активных счетов, используемых для цифровых транзакций. В сегменте юридических лиц проверено более 1,3 млн досье (также 100% активных счетов, задействованных в цифровых операциях).
В офлайн-режиме 29 кредитных организаций заключили соглашения с C06 о проверке клиентских данных, из которых 27 уже передали базы для очистки; 11 платёжных посредников также подписали соглашения о верификации данных.
«После очистки клиентских баз данных и внедрения биометрической сверки по сравнению с аналогичным периодом 2024 года количество случаев мошенничества с потерей денег среди физических лиц снизилось на 59%, а число счетов, получавших мошеннические переводы, сократилось на 52%», — сообщил Ле Хоанг Чинь Куанг.
Он также отметил, что после введения новых требований к биометрии для счетов физических лиц мошенники начали переключаться на корпоративные счета.
Государственный банк Вьетнама в сотрудничестве с Министерством общественной безопасности рассматривает вопрос о внесении поправок и совершенствовании правовой базы, с тем чтобы своевременно издать Циркуляр о внесении изменений и дополнений в Циркуляр № 50, в котором будут уточнены дополнительные положения, касающиеся корпоративных счетов с высоким риском использования в целях мошенничества и хищения активов.