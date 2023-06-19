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Препятствия остаются на пути города Хошимин к достижению цели годового роста
В первые три месяца этого года рост крупнейшего экономического локомотива страны значительно снизился, даже ниже ожиданий экспертов.
Во втором квартале рост валового регионального внутреннего продукта (ВРВП) составил 5,87%, что выше, чем 0,15% за аналогичный период прошлого года, в результате чего рост ВРВП города за шесть месяцев составил 3,55%, что, однако, все еще ниже, чем 3,82% за соответствующий период 2022 года, по словам заместителя главы муниципального статистического управления Чан Фыок Туонга.
Местные экспортеры, в том числе в секторе производства кожаной обуви, сталкиваются с целым рядом проблем.
Вице-президент Ассоциации кожи и обуви города Хошимин Нгуен Ван Кхань сказал, что экспортеры кожаной обуви сталкиваются с серьезной нехваткой заказов, и многие из них изо всех сил пытаются удержаться на плаву.
Между тем, около 10-20% членов Ассоциации производителей одежды, текстиля, вышивки и вязания в городе Хошимин (AGTEK) не имеют другого выбора, кроме как уйти с рынка, сказал ее президент Фам Суан Хонг.
Эксперты указали на основные проблемы, связанные с экспортным рынком, снижением внутреннего потребления и увеличением числа предприятий, уходящих с рынка.
За первые пять месяцев этого года в городе Хошимин ушли с рынка до 18.243 предприятий, что является мрачным признаком для местного экономического развития.
Чтобы справиться с ситуацией, город разработал ряд решений для ускорения экономического роста и стимулирования внутреннего потребления, сказал директор городского департамента промышленности и торговли Буй Та Хоанг Ву.
Он также предложил запустить больше рекламных программ этим летом, чтобы стимулировать внутреннее потребление, сказав, что это также является решением, которое будет использоваться туристическим сектором в будущем.
Директор Государственного банка Вьетнама (SBV) в городе Хошимин Во Минь Туан отметил, что некоторые коммерческие банки уже готовы обеспечить доступ предприятий к кредитным займам.
Председатель городского Народного комитета Фан Ван Май подчеркнул, что город определил выделение государственных инвестиций в качестве ключевой задачи, способствующей поддержке местного экономического роста во второй половине этого года.
Ожидается, что в конце этого месяца уровень освоения средств составит 35%, сказал он, добавив, что город также будет оптимизировать специальные механизмы и политику для привлечения инвестиций в транспорт и городскую инфраструктуру, а также стимулировать развитие других секторов.