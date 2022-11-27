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Премьер призывает к новому мышлению, прорывам, ценностям для развития юго-восточного региона
Юго-восточный регион состоит из города Хошимин и провинций Донгнай, Биньзыонг, Бариа-Вунгтау, Биньфыок и Тэйнинь.
В своем постановлении об утверждении плана действий Правительство установило 19 целевых показателей, в том числе на 2030 год нужно достигать: среднего темпа роста ВВП на уровне 8-8,5% в течение 2021-2030 годов, ВРП на душу населения - 380 миллионов донгов (14.500 долларов США), доли сфера услуг - 41,7% ВРП, промышленности и строительства - 45,3%, а сельского - лесного – водного сектора - 2,3%, доли цифровой экономики в ВРП - 30 - 35%, уровня урбанизации – 70-75%. Также были определены семь ключевых задач и решений.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь приветствовал достижения юго-восточных населенных пунктов, которые внесли наибольший вклад в ВВП Вьетнама, зафиксировали самый высокий ВРП на душу населения и самый низкий уровень бедности, собрали самую большую сумму взноса в государственный бюджет, привлекли наибольшее количество иностранных прямые инвестиции и достигли самой высокой средней продолжительности жизни.
Указав на определенные проблемы и недостатки, он сказал, что, несмотря на большой потенциал, механизмы и политика в юго-восточном регионе остаются ограниченными, стратегическая связность инфраструктуры по-прежнему неэффективна, а государственно-частное партнерство и социальные ресурсы еще не мобильны. Он также указали на субъективные и объективные проблемы, включая заторы на дорогах, последствия изменения климата, загрязнение окружающей среды и разрыв в уровне благосостояния.
Регион должен принять девиз «новое мышление - новые прорывы - новые ценности» для развития, продолжил он, уточнив, что «новое мышление» означает, что местные жители должны проявить уверенность, развивая независимую и самодостаточную экономику, которая широко и существенно интегрируется в мир и использовать подходы, основанные на людях, когда речь идет о проблемах, затрагивающих всех людей.
«Новые прорывы» означают, что необходимо разработать прорывные механизмы и политику. Кроме того, «новые ценности» означают, что им необходимо добиваться более быстрого роста, вносить больший вклад в государственный бюджет, дополнительно повышать доход на душу населения, строить лучшие объекты инфраструктуры, которые соединяют локально в регионе и связывают их с другими и по всему миру.
Юго-восточный регион должен занять лидирующие позиции в стране по экологически чистому, инклюзивному и комплексному развитию, сказал глава правительства.
На конференции министерства, отрасли и местные власти представили свои программы действий и планы по выполнению Резолюции № 24-NQ/TW. Некоторые международные организации и бизнес-ассоциации также говорили об инвестиционном сотрудничестве для повышения связности инфраструктуры, привлечении внимания общественности к сотрудничеству в целях развития, а также о потенциале и возможностях сотрудничества в области «зеленой» экономики.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь также стал свидетелем объявления соглашений о сотрудничестве и обмена инвестиционными сертификатами и инвестиционными меморандумами о взаимопонимании по 20 проектам на сумму более 10 миллиардов долларов США и 5 триллионов донгов между Министерством планирования и инвестиций, администрациями юго-восточных населенных пунктов, партнерами и инвесторами.