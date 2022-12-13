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Премьер поручил предоставить кредитный капитал для экономики

Премьер-министр Фам Минь Тьинь подписал Служебную телеграмму 1156/CD-TTg от 12 декабря 2022 года о предоставлении кредитного капитала для экономики.
  Премьер поручил предоставить кредитный капитал для экономики. Фото: baochinhphu.vn  
Премьер-министр Фам Минь Тьинь подписал Служебную телеграмму 1156/CD-TTg от 12 декабря 2022 года о предоставлении кредитного капитала для экономики.

В послании, адресованном главе Государственного банка Вьетнама, четко указано следующее: во-первых, необходимо рассмотреть и ускорить реализацию программы поддержки процентных ставок из государственного бюджета в соответствии с Постановлением Правительства 31/2022/NĐ-CP от 20 мая 2022 года о поддержке процентных ставок из государственного бюджета по кредитам предприятий, кооперативов и домохозяйств. Активно предложить меры для повышения эффективности реализации программы.

Во-вторых, необходимо пересмотреть и сократить расходы и административные процедуры, чтобы снизить процентные ставки по кредитам, помочь населению и предприятиям преодолеть трудности и вызовы. Необходимо наращивать производство и бизнес, сдерживать инфляцию, стимулировать рост и социально-экономическое развитие, что способствует созданию системы прозрачных и устойчивых банков.

В-третьих, необходимо сосредоточить кредитование на приоритетных направлениях, движущих силах экономического роста, таких как потребление, инвестиции, экспорт, строительство индустриальных парков, социального жилья, жилья для рабочих). Важно повысить качество кредитов, обеспечить безопасность системы кредитных организаций, национальной валютно-финансовую безопасность.

Необходимо усилить государственное управление и борьбу с перекрестным владением, недобросовестной деятельностью и злоупотреблением законом; улучшить орган банковской инспекции и надзора до 20 декабря 2022 года.

ВИА

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