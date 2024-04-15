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Премьер-министр Фам принял участие в церемонии празднования 50-го традиционного дня Сил мобильной полици
Поздравив личный состав с трудовыми достижениями, премьер-министр Фам Минь Тьинь заявил, что страна стремится выполнить резолюцию, принятую на 13-м съезде партии, в условиях сложного и непредсказуемого развития событий во всем мире, что ставит перед личным составом более сложные и ответственные задачи.
Силы мобильной полици должны уделять должное внимание работе по партийному строительству, одновременно укрепляя партийное руководство и боеспособность для создания сильной, элитной и современной Силы мобильной полици, сказал он, добавив, что она должна проводить стратегические консультации с партией и государством по мерам государственного управления в области безопасности и порядка, а также по вооруженным силам. меры по обеспечению национальной безопасности и общественного порядка.
Далее он приказал продолжать реформу, повышать качество подготовки, организовывать учения в сложных ситуациях, укреплять мощь и боевую готовность.
Партия и государство будут инвестировать в Силы мобильной полиции, чтобы сделать их способными выполнять как краткосрочные, так и долгосрочные миссии с твердой и подходящей дорожной картой, подчеркнул он, попросив силы предотвратить проявление "самоэволюции" и "самотрансформации" изнутри.
Заместитель министра общественной безопасности Нгуен Зуй Нгок, в свою очередь, подтвердил, что Силы мобильной полиции будут продолжать развивать героические традиции, сохранять абсолютную верность партии и государству и преодолевать огромные трудности для достижения своих целей.
По этому случаю от имени руководителей партии и государства премьер-министр Фам Минь Тьинь вручил командованию Сил мобильной полиции второе звание «Герой народных вооруженных сил». Генерал армии То Лам вручил Ордена «За боевой подвиг» первой и второй степеней ряду сотрудников Сил мобильной полиции.