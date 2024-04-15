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Премьер-министр Фам принял участие в церемонии празднования 50-го традиционного дня Сил мобильной полици

14 апреля в Ханое премьер-министр Фам Минь Тьинь принял участие в церемонии празднования 50-го традиционного дня Силы мобильной полици (15 апреля 1974 г. – 15 апреля 2024 г.) и вручения второго звания «Герой народных вооруженных сил».
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь прикрепляет символ звания "Герой народных вооруженных сил" к традиционному флагу Сил мобильной полиции. Фото: ВИA  
На мероприятии также присутствовали член Политбюро, секретарь Центрального парткома Сил общественной безопасности, министр общественной безопасности генерал армии То Лам; бывший Постоянный член Секретариата, бывший министр общественной безопасности генерал армии Ле Хонг Ань; член Политбюро, председатель Верховного народного суда Нгуен Хоа Бинь; руководители и представители министерств и ведомств Вьетнама, полицейских сил ряда стран во Вьетнаме.

Поздравив личный состав с трудовыми достижениями, премьер-министр Фам Минь Тьинь заявил, что страна стремится выполнить резолюцию, принятую на 13-м съезде партии, в условиях сложного и непредсказуемого развития событий во всем мире, что ставит перед личным составом более сложные и ответственные задачи.

Силы мобильной полици должны уделять должное внимание работе по партийному строительству, одновременно укрепляя партийное руководство и боеспособность для создания сильной, элитной и современной Силы мобильной полици, сказал он, добавив, что она должна проводить стратегические консультации с партией и государством по мерам государственного управления в области безопасности и порядка, а также по вооруженным силам. меры по обеспечению национальной безопасности и общественного порядка.

Далее он приказал продолжать реформу, повышать качество подготовки, организовывать учения в сложных ситуациях, укреплять мощь и боевую готовность.

Партия и государство будут инвестировать в Силы мобильной полиции, чтобы сделать их способными выполнять как краткосрочные, так и долгосрочные миссии с твердой и подходящей дорожной картой, подчеркнул он, попросив силы предотвратить проявление "самоэволюции" и "самотрансформации" изнутри.

Заместитель министра общественной безопасности Нгуен Зуй Нгок, в свою очередь, подтвердил, что Силы мобильной полиции будут продолжать развивать героические традиции, сохранять абсолютную верность партии и государству и преодолевать огромные трудности для достижения своих целей.

По этому случаю от имени руководителей партии и государства премьер-министр Фам Минь Тьинь вручил командованию Сил мобильной полиции второе звание «Герой народных вооруженных сил». Генерал армии То Лам вручил Ордена «За боевой подвиг» первой и второй степеней ряду сотрудников Сил мобильной полиции.

ВИА/ИЖВ

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