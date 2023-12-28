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Премьер-министр Фам Минь Тьинь ставил задачи перед силами общественной безопасности на следующий год
В своем выступлении премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что силы народной общественной безопасности достигли лучших результатов по сравнению с прошлым годом, хотя в 2023 году в стране и мире будет больше трудностей и проблем, чем возможностей и преимуществ.
Он отметил, что силы выполняют свою роль в консультировании партии и государства по политическим, экономическим, социальным вопросам, вопросам безопасности, порядка и дипломатическим вопросам; гарантировании мира, безопасности и стабильности в интересах развития; содействии совершенствованию руководящих принципов партии и политики и законов государства, а также построению правового социалистического государства; и защита национальной безопасности, а также общественного порядка и безопасности.
Силы взяли на себя инициативу и вдохновляли министерства, сектора и населенные пункты на проведение административной реформе, создание электронного правительства и цифровую трансформацию. Они также активно содействовали внешним связям и международному сотрудничеству, подавая хороший пример реализации задач партии и строительства сил общественной безопасности.
Кроме того, по словам премьер-министра, ему удалось мобилизовать участие всей политической системы в защите безопасности и порядка и борьбе с преступностью, а также скоординировать действия с партийными комитетами всех уровней для обеспечения социального обеспечения.
Поскольку на 2024 год прогнозируются более серьезные трудности и вызовы, он попросил силы общественной безопасности активно изучать, оценивать и прогнозировать внутреннюю, региональную и глобальную ситуацию, чтобы представить предложения партии и государству.
Силы должны продолжать поддерживать политическую стабильность, социальный порядок и безопасность, расширять внешние связи, создавать условия мира, безопасности и стабильности для развития, пресекать все диверсионные заговоры и действия враждебных и реакционных сил и бороться с ними, наряду с “самоэволюцией” и “самопреобразованием”.
Силы также должны гарантировать абсолютную безопасность важных объектов и событий в стране, деятельности партийных и государственных лидеров, иностранных делегаций и международных конференций во Вьетнаме; активно выявлять, предотвращать и решать проблемы безопасности и порядка на самом низовом уровне; избегать пассивности в вопросах безопасности и порядка, - продолжил глава правительства.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь также распорядился активно продвигать административную реформу и цифровую трансформацию, развивать индустрию безопасности, вкладывать больше средств в низовые подразделения общественной безопасности и подразделения, непосредственно участвующие в боевых действиях, укреплять внешние связи и проводить диалоги по вопросам безопасности с важными партнерами.
Кроме того, силы должны координировать свои действия с министерствами, отраслями, партийными комитетами и административными органами всех уровней, особенно с армией, судами и прокуратурой, чтобы выполнять указания партии и политику и законы государства по защите национальной безопасности, общественного порядка и безопасности. Кроме того, необходимо продолжать играть ведущую роль в партийном строительстве и исправлении ситуации, а также создавать чистые и сильные силы общественной безопасности, сказал он.