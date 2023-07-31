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Премьер-министр Фам Минь Тьинь совершил рабочую поездку в Бакнинь
Строительство дорог, соединяющих Бакнинь с новым национальным шоссе 3, мостом Хабак 2, кольцевой дорогой 4 и столичным регионом Ханой, планируется завершить и ввести в эксплуатацию к 2025 году. Их общая протяженность составляет около 20,2 км, а совокупная стоимость - более 1,49 трлн. донгов (64,78 млн. долл. США).
Выступая на мероприятии, премьер-министр Тьинь подчеркнул, что развитие инфраструктуры, в том числе транспортной, является одним из трех стратегических прорывов, определенных партией. Это особенно важно для таких населенных пунктов, как Бакнинь, который стремится стать городом центрального подчинения.
Он обратился к властям провинции с просьбой продолжить работы по расчистке территории и усилить контроль и надзор в ходе реализации проекта, чтобы обеспечить безопасность, качество и охрану окружающей среды.
Посетив утром того же дня завод Samsung в индустриальном парке (ИП) Йенфонг в уезде Йенфонг, премьер-министр сообщил его руководителю, что Вьетнам разрабатывает политику привлечения крупных проектов, особенно в области высоких технологий, цифровых технологий и зеленого роста. Компания Samsung выполнила все необходимые условия в рамках этой политики и в настоящее время является крупнейшим корейским инвестором, а также крупнейшим иностранным инвестором во Вьетнаме с общим зарегистрированным капиталом около 20 млрд. долл. США, создавая рабочие места для более чем 100 тыс. работников.
Он поблагодарил компанию Samsung за то, что она выбрала Вьетнам в качестве стратегической производственной базы, центра исследований и разработок, тем самым способствуя увеличению экспортных доходов страны, созданию новых рабочих мест и уплате налогов в государственный бюджет. Samsung также активно участвует в социальной деятельности во Вьетнаме.
Глава правительства пожелал Samsung продолжать стабильно и эффективно вести бизнес во Вьетнаме, больше инвестировать в цифровую трансформацию и экономику замкнутого цикла в стране, а также обучать и назначать больше вьетнамцев на руководящие должности в компании.
Принимая к сведению предложения Samsung по налогообложению и электроснабжению производства, премьер-министр Тьинь заявил, что поручил соответствующим министерствам и ведомствам рассмотреть их с учетом условий Вьетнама и международных обязательств в духе гармонизации интересов всех заинтересованных сторон.
Находясь в Бакнинь, глава правительства также посетил проекты строительства доступного жилья Cat Tuong Smart City и Thong Nhat Smart City в районе Йенфонг и вручил подарки работникам этих предприятий.
Пользуясь случаем, он призвал министерства, ведомства и местные органы власти продолжать совершенствовать политику и механизмы строительства социального жилья, чтобы построить 1 млн домов для для лиц с низкими доходами и работающих в индивидуальных парках на период 2021-2030 гг.