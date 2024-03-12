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Премьер-министр Фам Минь Тьинь провел семинар с новозеландским бизнес-сообществом

Премьер-министр Фам Минь Тьинь присоединился к новозеландским бизнесменам на семинаре в Веллингтоне 11 марта, чтобы узнать о потенциале инвестиционного сотрудничества и спросе между двумя странами.
  Семинар премьер-министра Фам Мин Тьиня с представителями бизнеса Новой Зеландии в Веллингтоне 11 марта. Фото: ВИA  
Мероприятие, являющееся частью его официального визита в Новую Зеландию, было организовано Министерством планирования и инвестиций Вьетнама, посольством Вьетнама в Новой Зеландии и Деловым советом АСЕАН - Новая Зеландия (ANZBC).

Местные предприятия выразили заинтересованность в политике Вьетнама по привлечению инвестиций, особенно в развитии инфраструктуры.

Они также представили свои потребности в сотрудничестве и потенциал в области образования - профессиональной подготовки, науки и технологий, импорта продовольствия, подготовки и снабжения медсестер, ухаживающих за пожилыми людьми, борьбы с изменением климата, экологически чистого транспорта, сокращения выбросов углекислого газа, энергетического перехода и устойчивого сельского хозяйства.

Беседуя с новозеландскими бизнесменами, премьер-министр Фам Минь Тьинь сказал, что спустя почти 50 лет отношения двух стран достигли больших успехов во многих сферах, но остается огромное пространство для сотрудничества, в том числе в экономике, торговле и инвестициях.

Он считает, что самым большим препятствием для двусторонних связей в настоящее время является географическая удаленность, которую следует устранить путем открытия прямых авиамаршрутов, развития электронной коммерции и разработки новых средств связи.

Премьер-министр Вьетнама предложил правительству, ассоциациям и предприятиям Новой Зеландии и далее развивать экономическое, торговое и инвестиционное партнерство с Вьетнамом. Он также призвал к открытию рынков для максимального использования двусторонних торговых соглашений, рамок сотрудничества и соглашений о свободной торговле нового поколения, таких как Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP), Региональное всеобъемлющее экономическое партнерство (RCEP), Зона свободной торговли АСЕАН - Австралия - Новая Зеландия (AANZFTA), и Индо-Тихоокеанская экономическая программа процветания (IPEF), участниками которой являются обе страны.

Кроме того, он призвал облегчить доступ товаров на рынки друг друга и рассмотреть возможность устранения нетарифных барьеров для вьетнамских товаров, особенно сельскохозяйственной и рыбной продукции.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь рекомендовал новозеландской стороне повысить эффективность Межправительственного комитета и механизмов диалога между правительствами двух стран и деловыми кругами, одновременно укрепляя связи с вьетнамскими фирмами. Между тем, ANZBC должен и далее играть свою роль моста, связывающего правительства стран и деловые круги.

Подтверждая политику Вьетнама по привлечению иностранных инвестиций, направленную на уделение приоритетного внимания качественным, эффективным и устойчивым инвестициям с применением научно-технологических достижений и бережного отношения к окружающей среде, он попросил новозеландские предприятия укреплять инвестиционные связи с Вьетнамом посредством программ и проектов в таких секторах, как зеленая экономика, цифровая экономика, экономика замкнутого цикла, экономика, основанная на знаниях, наука - технологии, инновации, электроника, электромобили, полупроводники, новая энергетика, основные полезные ископаемые, зеленые финансы, биотехнологии, здравоохранение, высокотехнологичное сельское хозяйство и подготовка высококвалифицированных человеческих ресурсов.

В Новой Зеландии проживает около 15 000 вьетнамцев, и многие из них занимаются торговлей и инвестициями. Учитывая это, премьер-министр предложил новозеландской стороне продолжать оказывать поддержку и содействие вьетнамским компаниям в плодотворной работе в стране, чтобы они могли и дальше участвовать в глобальных цепочках поставок и производства.

Он выразил надежду, что экономическое, инвестиционное и торговое сотрудничество останется важной опорой двусторонних отношений и стимулом для преодоления двумя странами трудностей и вызовов для дальнейшего развития.

В духе «согласования интересов, разделения рисков» Вьетнам всегда защищает законные права и интересы бизнеса, заявил премьер-министр Фам Минь Тьинь, пообещав поддержку и наилучшие возможные условия для иностранных фирм, в том числе из Новой Зеландии, для эффективного инвестирования и устойчивого ведения бизнеса в стране Юго-Восточной Азии.

ВИА/ИЖВ

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