Премьер-министр Фам Минь Тьинь провел встречу с Председателем Государственной Думы Российской Федерации

Премьер-министр Фам Минь Тьинь имел встречу с Председателем Государственной Думы Российской Федерации Вячеславом Володиным. Фото: Зыонг Жанг/ВИА

Во второй половине дня 16 октября в штаб-квартире правительства Премьер-министр Фам Минь Тьинь имел встречу с Председателем Государственной Думы РФ Вячеславом Володиным, находящимся с официальным визитом во Вьетнаме по приглашению Председателя Национального собрания Выонг Динь Хюэ.На встрече Премьер-министр Фам Минь Тьинь тепло приветствовал Председателя и делегацию Госдумы, выразив уверенность в том, что визит внесет важный вклад в укрепление парламентского сотрудничества, и всестороннему стратегическому партнерству в целом, между Вьетнамом и Россией.Обе стороны проинформировали друг друга о социально-экономическом положении каждой страны и согласились с оценкой о том, что хотя обе страны сталкиваются с проблемами в новой ситуации, в двусторонних отношениях намечены положительные сдвиги.Премьер-министр Фам Минь Тьинь поздравил Правительство России с достижением положительных результатов в сохранении социальной стабильности и поддержании экономического роста, подтвердил, что Правительство и народ Вьетнама всегда придают большое значение всестороннему стратегическому партнёрству с Россией и дорожат глубокой вьетнамско-российской дружбой, которую развивают поколения лидеров и народов двух стран на протяжении уже 70 лет. Глава правительства Вьетнама подтвердил, что Вьетнам желает и дальше развивать сотрудничество с Россией во всех областях, как в двустороннем, так и в многостороннем формате, ради интересов двух народов, ради мира, стабильности и развития в регионе и во всем мире.Со своей стороны Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил благодарность за теплый, уважительный и искренний прием, особо отметил традиционные и дружеские отношения, заложенные президентом Хо Ши Мином, испытанные временем и вызовами. Глава Госдумы высоко оценил возрастающую роль и положение Вьетнама в регионе и мире, подтвердил, что Вьетнам является одним из приоритетных партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.На встрече В. Володин также проинформировал премьер-министра Фам Минь Тьиня об итогах весьма успешных вчерашних переговоров с председателем Национального собрания Выонг Динь Хюэ, и прошедшего утром 16 октября 2-го заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничества, отметив очень предметную дискуссию, согласование конкретных мер по развитию сотрудничества между двумя парламентами и в других сферах.Премьер-министр Фам Минь Тьинь заявил, что экономические и торговые отношения между Вьетнамом и Россией в последнее время имеют тенденцию к стагнации по многим объективным причинам, в последнее время зафиксировано восстановление, но пока не отвечает потенциалу и потребности, не извлекает сильные стороны двух стран. Премьер-министр заявил, что недавно он поручил вьетнамским министерствам и ведомствам координировать свои действия с Россией для дальнейшего развития сотрудничества в традиционных областях, таких как нефть и газ, промышленность, сельское хозяйство, образование и обучение, культура-туризм, наука-технология..., а также активно реализовать соглашения о двустороннем сотрудничестве, особенно Протокол 24-го заседания Российско-Вьетнамской межправительственной комиссии, состоявшегося в апреле 2023 г.Лидеры двух стран пришли к единому мнению о том, что компетентным министерствам и ведомствам двух стран необходимо активнее обмениваться информацией, чтобы устранить трудности, создать благоприятные условия для доступа вьетнамских товаров на российский рынок, а также продвигать новые области сотрудничества, такие как цифровая трансформация, зеленая энергетика , строительство инфраструктуры... Обе стороны приветствовали открытие прямого рейса Ханой-Иркутск с июня 2023 года и подписание 12 октября дополненного протокола межправительственных соглашений в нефтегазовой сфере.Председатель Госдумы согласился с предложениями по развитию двустороннего сотрудничества между Вьетнамом и Россией, заявив, что как законодательный орган Госдума полностью поддерживает укрепление сотрудничества между двумя странами во всех областях, на благо двух народов.Премьер-министр Фам Минь Тьинь и Председатель Госдумы В. Володин высоко оценили сотрудничество двух стран в многосторонних рамках, особенно в ООН, АТЭС, механизме сотрудничества Россия-АСЕАН..., и подтвердили, что обе страны будут поддерживать тесную координацию на международных форумах и организациях, продолжать поддерживать многосторонность и поддерживать разрешение споров мирными средствами на основе международного права.Премьер-министр Фам Минь Тьинь также высоко оценил создание российской властью благоприятных условий для вьетнамской общины в России.Пользуясь случаем премьер-министр Фам Минь Тьинь передал приветствие председателю правительства России Михаилу Мишустину.