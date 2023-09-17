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Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял руководителей китайских корпораций в сферах технологий, энергетики и инфраструктуры
Линь Байфэн заявил главе правительства Вьетнама, что Huawei желает стать партнером для продвижения и содействия развитию цифровой экономики во Вьетнаме, сопровождая процесс построения цифровой инфраструктуры, цифровизации и низкоуглеродного перехода во всех отраслях, готова обеспечить цифровую связь в школах и больницах в отдаленных районах, сокращая цифровой разрыв и выполняя цели сбалансированного развития.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь заявил, что Вьетнам строит и развивает цифровую экономику, цифровое правительство, цифровых граждан и цифровое общество. Поэтому Вьетнам хочет, чтобы Huawei глубоко участвовала в этом процессе, инвестируя в исследования и разработки во Вьетнаме, поддерживая Вьетнам в подготовке цифровых человеческих ресурсов, предложил Huawei активно координировать свои действия с министерствами, и местными властями для поиска новых проектов инвестиций во Вьетнаме.
*Также вечером 16 сентября премьер-министр Фам Минь Тьинь принял Чжан Манпина, вице-председателя и руководителя технолоническо-энергетической компании Китая (Energy China) - многоотраслевой корпорации, входящей в список 500 крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune.
Во Вьетнаме Energy China реализует 16 проектов с 12 совместными предприятиями во Вьетнаме на общую сумму капиталовложений более 2,2 млрд долларов США, в том числе: проекты тепловых электростанций в Хайзыонге и ветроэлектростанции в провинции Ниньтхуан.
Вынеся предложения премьер-министру Фам Минь Тьиню, Чжан Манпин сказал, что Energy China планирует искать новые проекты, расширять бизнес-инвестиции и производство во Вьетнаме, особенно развивая возобновляемую энергию.
Приветствуя бизнес-предложения Energy China, Фам Минь Тьинь надеется, что Energy China будет более активно участвовать в энергетических проектах, работать с Вьетнамом в области цифровой трансформации, построения интеллектуальных энергетических сетей и реагирования с изменением климата.
*Принимая Ван Тунчжоу – председателя Совета директоров и руководителя Китайской транспортно-строительной корпорации (CCCC), премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил успешную реализацию CCCC более 20 проектов во Вьетнаме в прошлом году по инфраструктуре и энергетике, такие как: скоростная автомагистраль Ханой – Хайфон; порт Каймеп – Тхивай, Центр тепловой энергии Виньтан - Биньтхуан, ветро-электростанции в Шокчанге, Баклиеу, Камау...
В ответ на предложение CCCC принять участие в строительстве высокоскоростной железной дороги Север-Юг, ряда скоростных автомагистралей, аэропортов, морских портов, а также в развитии ветроэнергетики во Вьетнаме премьер-министр приветствовал иностранные предприятия в целом и китайские в частности расширять инвестиции и бизнес во Вьетнаме, особенно в сфере инфраструктуры, которая является одним из «прорывных» приоритетов социально-экономического развития Вьетнама.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь попросил, чтобы CCCC, помимо того, что был генеральным подрядчиком, больше сотрудничал в области консультирования, инвестирования в строительство важных транспортных проектов, участия в обучении человеческих ресурсов и передаче технологий во Вьетнам.
На встречах премьер-министр Фам Минь Тьинь заявил, что Вьетнаму необходимо инвестировать в разработку источников энергии и сетей электропередач комплексным и синхронным образом, а также необходимо привлекать инвесторов из всех секторов экономики для участия в энергетических проектах Вьетнама.