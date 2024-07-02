Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял председателя Samsung Group Ли Джэ Ёна

2 июля в Сеуле, в рамках официального визита в Республику Корея, премьер-министр Фам Минь Тьинь принял Ли Джэ Ёна, председателя Samsung Group.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь (справа) принимает председателя Samsung Electronics Ли Чжэ Ёна в Сеуле 2 июля. Фото: ВИA  
Это корейская многонациональная корпорация по производству электроники, доход которой в 2023 году достиг около 210 миллиардов долларов США. Она инвестировала 22,4 миллиарда долларов США во Вьетнам, создав рабочие места для около 90 000 работников.

Председатель Ли Джэ Ён выразил благодарность за эффективную поддержку и помощь, которую вьетнамская сторона оказала корпорации, особенно в период COVID-19, что помогло Samsung преодолеть трудности и вызовы; а также новые политики, подготовленные к выпуску правительством Вьетнама для продолжения поддержки инвесторов в приоритетных областях.

По словам председателя Samsung, за минувшие 16 лет отношения сотрудничества между Samsung и Вьетнамом развивались очень успешно, сопровождая развитие Вьетнама: «Успех Вьетнама – это успех Samsung, развитие Вьетнама – это развитие Samsung». В настоящее время партнерами производственной цепочки Samsung являются 310 вьетнамских компаний; в Центре исследований и разработок (R&D) Samsung в Ханое работают 2500 инженеров и исследователей, включая исследовательский отдел искусственного интеллекта (ИИ) на других языках, кроме вьетнамского языка. Samsung также исследует и разрабатывает устройства 5G.

Ли Джэ Ён сказал, что, будучи крупнейшим иностранным инвестором и крупнейшим экспортером Вьетнама, Samsung стремится всегда сопровождать Вьетнам в устойчивом развитии в духе «гармонии интересов и разделения рисков», о которых много раз упоминал премьер-министр Фам Минь Тьинь. В частности, Samsung планирует в ближайшие 3 года инвестировать значительные средства, чтобы завод во Вьетнаме стал крупнейшей базой группы по производству дисплейных модулей в мире.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил результаты Samsung Group в процессе инвестирования и ведения бизнеса во Вьетнаме, активно способствуя разработке продукции с применением современных технологий, а также импорту и экспорту Вьетнама и социально-экономическому развитию.

Перечислив «6 выдающихся успехов» в отношениях сотрудничества между Вьетнамом и Samsung в прошлом году после встречи премьер-министра и председателя Samsung в Ханое (июнь 2023 г.) по случаю государственного визита президента Юн Сок Ёля во Вьетнам, премьер-министр Фам Минь Тьинь заявил, что правительство Вьетнама разрабатывает постановление о создании, управлении и использовании Фонда поддержки инвестиций для обеспечения стабильности, конкурентоспособности и привлекательности инвестиционной среды Вьетнама, привлечения корпораций и предприятий к крупным инвестициям в такие проекты как высокие технологии, полупроводниковые чипы, искусственный интеллект, центры исследований и разработок... Правительство также готово издать постановление о механизме прямой торговли электроэнергией, создав благоприятные условия для инвесторов в электроснабжении.

Заявив, что очень хорошие политические и дипломатические отношения между двумя странами создают прочную основу для совместной деятельности, премьер-министр Фам Минь Тьинь приветствовал намерения Samsung по сотрудничеству в ближайшее время с новыми продуктами, новыми результатами, особенно созданием прорывов в сотрудничестве в области цифровой экономики, зеленой экономики и экономики замкнутого цикла; выразив надежду, что Samsung продолжит расширять инвестиции, расширять рынки, диверсифицировать цепочки поставок и связи, рассматривать Вьетнам как стратегическую производственную базу, проводить исследования, разрабатывать и производить ключевые продукты для экспорта на международные рынки.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь сказал, что Вьетнам продолжает переговоры по соглашениям о свободной торговле, расширяя новые экспортные рынки, такие как Ближний Восток, Южная Америка и Африка, что также поможет расширить рынок продукции Samsung; попросить Samsung увеличить уровень локализации, поддержать Вьетнам в дальнейшем улучшении потенциала отечественных предприятий, чтобы они могли более эффективно участвовать в цепочке создания стоимости группы; содействовать сотрудничеству, чтобы компании, занимающиеся цифровыми технологиями, и вьетнамские партнеры стали партнерами в экосистеме Samsung для исследования и разработки новых революционных продуктов.

Он также попросил Samsung продвигать деятельности Центра исследований и разработок Samsung в Ханое; оказывать поддержку подготовки высококачественных кадров в новых областях, поддерживать Вьетнам в продвижении инноваций, стартапов, исследований, применения науки и технологий.

Премьер-министр поблагодарил Samsung Vietnam за сопровождение Вьетнама в деятельности по социальной ответственности за прошедшее время, премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил, что правительство Вьетнама всегда поддерживает, сопровождает и создает более благоприятные условия для осуществления корпорацией эффективной, успешной и устойчивой инвестиционной деятельности во Вьетнаме.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с председателем Национального собрания Республики Корея

Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с председателем Национального собрания Республики Корея

В первой половине дня 2 июля в рамках официального визита в Республику Корея (РК) премьер-министр Фам Мин Тьинь встретился с председателем Национального собрания (НС) РК У Вон Сиком.
ПОДРОБНЕЕ

Top