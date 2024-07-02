НОВОСТИ
Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял председателя Samsung Group Ли Джэ Ёна
Председатель Ли Джэ Ён выразил благодарность за эффективную поддержку и помощь, которую вьетнамская сторона оказала корпорации, особенно в период COVID-19, что помогло Samsung преодолеть трудности и вызовы; а также новые политики, подготовленные к выпуску правительством Вьетнама для продолжения поддержки инвесторов в приоритетных областях.
По словам председателя Samsung, за минувшие 16 лет отношения сотрудничества между Samsung и Вьетнамом развивались очень успешно, сопровождая развитие Вьетнама: «Успех Вьетнама – это успех Samsung, развитие Вьетнама – это развитие Samsung». В настоящее время партнерами производственной цепочки Samsung являются 310 вьетнамских компаний; в Центре исследований и разработок (R&D) Samsung в Ханое работают 2500 инженеров и исследователей, включая исследовательский отдел искусственного интеллекта (ИИ) на других языках, кроме вьетнамского языка. Samsung также исследует и разрабатывает устройства 5G.
Ли Джэ Ён сказал, что, будучи крупнейшим иностранным инвестором и крупнейшим экспортером Вьетнама, Samsung стремится всегда сопровождать Вьетнам в устойчивом развитии в духе «гармонии интересов и разделения рисков», о которых много раз упоминал премьер-министр Фам Минь Тьинь. В частности, Samsung планирует в ближайшие 3 года инвестировать значительные средства, чтобы завод во Вьетнаме стал крупнейшей базой группы по производству дисплейных модулей в мире.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил результаты Samsung Group в процессе инвестирования и ведения бизнеса во Вьетнаме, активно способствуя разработке продукции с применением современных технологий, а также импорту и экспорту Вьетнама и социально-экономическому развитию.
Перечислив «6 выдающихся успехов» в отношениях сотрудничества между Вьетнамом и Samsung в прошлом году после встречи премьер-министра и председателя Samsung в Ханое (июнь 2023 г.) по случаю государственного визита президента Юн Сок Ёля во Вьетнам, премьер-министр Фам Минь Тьинь заявил, что правительство Вьетнама разрабатывает постановление о создании, управлении и использовании Фонда поддержки инвестиций для обеспечения стабильности, конкурентоспособности и привлекательности инвестиционной среды Вьетнама, привлечения корпораций и предприятий к крупным инвестициям в такие проекты как высокие технологии, полупроводниковые чипы, искусственный интеллект, центры исследований и разработок... Правительство также готово издать постановление о механизме прямой торговли электроэнергией, создав благоприятные условия для инвесторов в электроснабжении.
Заявив, что очень хорошие политические и дипломатические отношения между двумя странами создают прочную основу для совместной деятельности, премьер-министр Фам Минь Тьинь приветствовал намерения Samsung по сотрудничеству в ближайшее время с новыми продуктами, новыми результатами, особенно созданием прорывов в сотрудничестве в области цифровой экономики, зеленой экономики и экономики замкнутого цикла; выразив надежду, что Samsung продолжит расширять инвестиции, расширять рынки, диверсифицировать цепочки поставок и связи, рассматривать Вьетнам как стратегическую производственную базу, проводить исследования, разрабатывать и производить ключевые продукты для экспорта на международные рынки.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь сказал, что Вьетнам продолжает переговоры по соглашениям о свободной торговле, расширяя новые экспортные рынки, такие как Ближний Восток, Южная Америка и Африка, что также поможет расширить рынок продукции Samsung; попросить Samsung увеличить уровень локализации, поддержать Вьетнам в дальнейшем улучшении потенциала отечественных предприятий, чтобы они могли более эффективно участвовать в цепочке создания стоимости группы; содействовать сотрудничеству, чтобы компании, занимающиеся цифровыми технологиями, и вьетнамские партнеры стали партнерами в экосистеме Samsung для исследования и разработки новых революционных продуктов.
Он также попросил Samsung продвигать деятельности Центра исследований и разработок Samsung в Ханое; оказывать поддержку подготовки высококачественных кадров в новых областях, поддерживать Вьетнам в продвижении инноваций, стартапов, исследований, применения науки и технологий.
Премьер-министр поблагодарил Samsung Vietnam за сопровождение Вьетнама в деятельности по социальной ответственности за прошедшее время, премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил, что правительство Вьетнама всегда поддерживает, сопровождает и создает более благоприятные условия для осуществления корпорацией эффективной, успешной и устойчивой инвестиционной деятельности во Вьетнаме.