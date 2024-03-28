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Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял посла Таиланда во Вьетнаме
Глава правительства Вьетнама сказал, что Вьетнам ожидает визиты высокопоставленных таиландских руководителей во Вьетнам в ближайшем будущем. Он попросил Таиланд тесно координировать действия, чтобы наилучшим образом подготовиться к официальному визиту премьер-министра Таиланда во Вьетнам.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил профильным органам двух стран способствовать реализации необходимых решений по поднятию двустороннего товарооборота до 25 млрд долл. США в сбалансированном направлении, подчеркивая, что правительство Вьетнама поощряет и поддерживает тайские инвестиции в страну.
Кроме того, он рекомендовал обеим странам продолжать укреплять инфраструктурные связи, особенно в сфере транспорта и электронной коммерции, а также совместно работать в области реагирования на изменение климата, цифровой трансформации, туризма и спорта.
Он предложил, чтобы Вьетнам и Таиланд продолжали координировать действия, консультироваться и поддерживать друг друга на многосторонних форумах; поддерживали солидарность и продвигали центральную роль АСЕАН, содействовали сотрудничеству в целях развития в субрегионе Меконг.
Посол Таиланда, в свою очередь, поблагодарил компетентные органы Вьетнама за помощь в выполнении его миссии и высоко отозвался о достижениях Вьетнама за последнее время.
По мнению посла Никорндея Баланкуры, 2024 год – важный год в двусторонних отношениях, в течение которого будет проведено множество визитов на высоком уровне. Он подтвердил, что считает Вьетнам своей второй родиной, у него остаются хорошие впечатления и искренние чувства к Вьетнаму и что независимо от своей должности он будет продолжать вносить вклад в развитие таиландско-вьетнамских отношений.
Он подтвердил, что обе страны обладают огромным потенциалом сотрудничества, особенно в области торговли и инвестиций, добавив, что Таиланд хочет стать ведущим инвестором во Вьетнаме.
За десять лет доходы от двусторонней торговли выросли с 10,4 миллиарда долларов США в 2013 году до почти 19 миллиардов долларов США в 2023 году. В частности, в 2022 году этот показатель достиг 21,6 миллиарда долларов США, впервые превысив отметку в 20 миллиардов долларов США.
Таиланд занимает 9-е место среди 144 стран и территорий с инвестициями во Вьетнаме, так как на данный момент он зарегистрировал 13,7 млрд долларов США на 715 проектов.