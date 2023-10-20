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Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял лидеров некоторых стран Персидского залива
Он подтвердил, что Вьетнам ценит отношения сотрудничества с Катаром, важным партнером Вьетнама на Ближнем Востоке, выражая желание приветствовать короля Катара во Вьетнаме в ноябре 2023 года.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что у двух стран еще есть большой потенциал для сотрудничества, особенно в сфере инвестиций. Соответственно, Вьетнам готов создать благоприятные условия для катарского бизнеса и инвестиционных фондов, особенно Катарского государственного инвестиционного фонда, для увеличения инвестиций во Вьетнам.
Король Катара высоко оценил роль и позицию Вьетнама и подтвердил, что нет пределов сотрудничеству между двумя странами, готов координировать свои действия для решения всех проблем, устранить все барьеры для дальнейшего укрепления двусторонних отношений, особенно в сфере инвестиций по предложению премьер-министра Фам Минь Тьиня.
На этой основе обе стороны договорились в ближайшее время создать совместные рабочие группы в потенциальных областях, таких как цифровая трансформация, возобновляемые источники энергии, инфраструктура, и подписать нужные документы для облегчения въезда граждан двух стран для развития двустороннего сотрудничества.
* На встрече с президентом ОАЭ шейхом Мохамедом бен Заидом Аль Нахайяном премьер-министр Фам Минь Тьинь поздравил достижения ОАЭ во внешней политике, а также в экономическом развитии, способствующие миру и стабильности в регионе и во всем мире.
В целях укрепления сотрудничества премьер-министр предложил обеим сторонам содействовать обмену делегациями, особенно делегациями высокого уровня, а также содействовать культурным и туристическим обменам. Подчеркнув, что ОАЭ управляют государственными инвестиционными фондами с огромными ресурсами, премьер-министр выразил надежду, что инвестиционные фонды ОАЭ увеличат инвестиции в те области, где Вьетнам нуждается, такие как зеленая и цифровая трансформация, замкнутая экономика.
Со своей стороны президент ОАЭ подтвердил свой приоритет в продвижении и выводе всестороннего сотрудничества с Вьетнамом на новую высоту, заявив, что он направит инвестиционные фонды ОАЭ на активное изучение возможностей инвестирования во Вьетнаме.
По этому случаю обе стороны договорились ускорить переговоры, вскоре подписать Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве (CEPA), укрепить сотрудничество в таких потенциальных областях, как цифровая трансформация, строительство центров обработки данных, подписать документы в области обеспечения продовольственной безопасности.
* Принимая Его Высочество заместителя премьер-министра Омана Сайида Шихаба бен Тарика Аль Саида, премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил результаты сотрудничества Вьетнама и Омана за последнее время, подчеркнув успехи Общего инвестиционного фонда Вьетнама – Оман (VOI), что является типичной моделью инвестиционного сотрудничества между Вьетнамом и странами Персидского залива и рекомендовал Фонду продолжать рассматривать возможность расширения операций во Вьетнаме.
Премьер-министр предложил, чтобы в ближайшее время обе стороны продолжили расширять обмен делегациями на всех уровнях, повышать эффективность механизмов двустороннего сотрудничества, таких как Совместный комитет и политические консультации, для углубленного двухсторонних отношений.
Его Высочество, заместитель премьер-министра Омана Сайид Шихаб бин Тарик Аль Саид подтвердил, что правительство Омана всегда придает большое значение дальнейшему развитию сотрудничества с Вьетнамом во всех аспектах, особенно в области экономики и инвестиций.
Обе стороны также договорились расширять сотрудничество в сфере образования и активизировать обмены между молодыми поколениями.