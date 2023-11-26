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Премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал устранить узкие места в реализации ключевых транспортных проектов

Премьер-министр Фам Минь Тьинь, председательствуя на совещании 25 ноября, попросил министерства, ведомства и населенные пункты приложить больше усилий для устранения препятствий на пути реализации национальных и ключевых транспортных проектов.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на заседании. Фото: ВИA  
Премьер-министр Фам Минь Тьинь, который также является главой государственного руководящего комитета по национальным и ключевым транспортным проектам, заявил на своем восьмом гибридном совещании, что к 2025 году должно быть построено не менее 3000 километров скоростных автомагистралей, а к 2030 году ожидается, что эта цифра достигнет 5000.

В настоящее время в стране насчитывается 34 крупных транспортных проекта и 86 подпроектов, считающихся важными в этом секторе, которые были запущены в 48 городах и провинциях.

Руководитель отметил, что строительные материалы и расчистка территории остаются самыми большими препятствиями на пути реализации проектов, и попросил населенные пункты уделять больше внимания этим вопросам.

Он призвал Минтранс поручить инвесторам обратиться к подрядчикам с просьбой согласовать с местными властями скорейшее завершение процедур разработки месторождений, обслуживающих строительство восточного крыла скоростной автомагистрали "Север-Юг" на период 2021-2025 годов, подчеркнув, что эта работа должна быть выполнена до 31 декабря.

Премьер-министр также поставил конкретные задачи Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерству сельского хозяйства и развития сельских районов, Министерству планирования и инвестиций, Министерству финансов и Министерству промышленности и торговли, а также другим министерствам и ведомствам.

Между тем, населенным пунктам было предложено рассмотреть возможность открытия соответствующих перекрестков и оптимизации новых пространств застройки вдоль скоростных автомагистралей.

ИЖВ/ВИА

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