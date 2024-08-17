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Премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал к практической и эффективной работе по вопросам соревнований и вознаграждения
Премьер-министр Фам Минь Тьинь, который также является председателем совета, подчеркнул важнейшую роль патриотических движений соревнований в ускорении социально-экономического развития Вьетнама и выполнении задач, поставленных партийными съездами, в частности 13-м всевьетнамским партийным съездом.
Эффективное продвижение патриотических движений соревнований и работы по награждению также является регулярной и неотложной политической задачей, имеющей как непосредственное, так и долгосрочное значение, и он высоко оценил эффективную реакцию министерств,ведомств,населенных пунктов, массовых организаций и общественности, которую они проявляют с 2021 года.
Премьер-министр подчеркнул важность согласования движений соревнований с руководством партии и указаниями правительства, особенно в ключевых и прорывных задачах.
Он призвал к доработке соответствующей политики и механизмов для создания единой и последовательной правовой основы. Постановка задач, подчеркнул он, должна предусматривать четкое определение обязанностей, конкретных дел, сроков, ожидаемых результатов и итогов, чтобы способствовать точным и объективным оценкам и вознаграждениям.
Вознаграждение должно быть правильным, уместным и своевременным, сказал он, выступив за принятие мер по предотвращению негативных явлений и корыстных интересов. Он также призвал повышать потенциал и профессиональные навыки сотрудников и чиновников, реформировать административные процедуры, ускорять цифровую трансформацию, повышать прозрачность и открытость.
В преддверии крупных национальных юбилеев, партийных конференций всех уровней в преддверии 14-го всевьетнамского съезда партии и 11-го
Национального конгресса патриотического движения в следующем году премьер-министр поставил конкретные задачи перед министерствами, ведомствами и населенными пунктами.
Совет согласился с важностью активного выявления, признания и своевременного вознаграждения выдающихся коллективов и отдельных лиц, уделяя особое внимание непосредственным работникам, низовым участникам, жителям отдаленных, приграничных и островных районов, а также иностранным группам и отдельным лицам, оказавшим значительную помощь в строительстве и обороне страны.
С 2021 года было запущено четыре общенациональных движения соревнования, три из которых продолжаются. Кроме того, министерства, ведомства и населенные пункты инициировали 375 подобных кампаний по всей стране.
Почти 35 000 дел были представлены на рассмотрение премьер-министру, а 352 000 - президенту государства.