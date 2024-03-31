Премьер-министр Фам Минь Тьинь: Превращение Фукуока в туристический центр международного уровня с вьетнамской идентичностью

Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на встрече с руководителями провинции и города Киенжанг и Фукуок. Фото: ВИA

Подчеркнув, что Фукуок имеет стратегическое расположение, уникальный потенциал, выдающиеся возможности и конкурентные преимущества в сфере сервиса и развития туризма по сравнению со многими другими населенными пунктами, премьер-министр Фам Минь Тьинь сказал, что партия, Национальное собрание, правительство и премьер-министр приняли множество резолюций, решений и планов по быстрому и устойчивому развитию Фукуока и превращению его в современный туристический центр, а также культурный, сервисный и логистический центр.Для этого необходимо продолжать конкретизировать политику и законы партии и государства, а также утвержденные планы развития, чтобы определить соответствующую и эффективную дорожную карту, которая будет внимательно следить, использовать и максимально использовать особый потенциал, выдающиеся возможности и конкурентные преимущества, заявил премьер-министр Фам Минь Тьинь.Он попросил Фукуок мобилизовать и задействовать все ресурсы развития, сосредоточиться на развитии инфраструктуры в области транспорта, туризма, культуры, образования и подготовки человеческих ресурсов, здравоохранения, цифровой трансформации, охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата.Необходимо уделить внимание подготовке и привлечению высококачественных кадров для удовлетворения потребностей развития, созданию современной системы здравоохранения для обеспечения медицинского обслуживания как местных жителей, так и туристов, а также защите окружающей среды, лесов и морской экологии.Глава правительства также подчеркнул, что островному городу необходимо ускорить реформу административных процедур, улучшить деловой и инвестиционный климат, повысить эффективность профилактики и борьбы с коррупцией и другими негативными явлениями, а также полностью решить вопросы, связанные с землей.Он выразил уверенность в том, что туризм на Фукуоке будет развиваться в зеленом, устойчивом направлении, со своей собственной идентичностью, способствуя тем самым утверждению туристического бренда Вьетнама на карте мира.Фукуок, площадь которого составляет 593 кв. км, более 40 островов и население около 150 000 человек, занимает важное экономическое положение, оборону и безопасность, а также является важным транспортным звеном региона и мира.В прошлом году остров принял 2,84 миллиона туристов, что на 23,03% больше, чем в прошлом году.