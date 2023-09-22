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Премьер-министр Фам Минь Тьинь открывает торговую сессию на Нью-Йоркской фондовой бирже

Утром 21 сентября (по американскому времени) во время посещения крупнейшей в мире фондовой биржи премьер-министр Фам Минь Тьинь позвонил в колокол, открывающий торговую сессию на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE).
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь звонит в колокол, открывая торговую сессию на Нью-Йоркской фондовой бирже утром 21 сентября (время США). Фото: ВИA  
Утром 21 сентября (по американскому времени) во время посещения крупнейшей в мире фондовой биржи премьер-министр Фам Минь Тьинь позвонил в колокол, открывающий торговую сессию на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE).

На краткой встрече с вице-председателем NYSE Джоном Таттлом перед началом церемонии премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил свое впечатление от масштабов капитализации NYSE - 40 трлн долл. США.

Он попросил NYSE помочь распространить среди инвесторов информацию о благоприятном деловом и инвестиционном климате Вьетнама, поощряя компании вкладывать средства во Вьетнам и поддерживать связи вьетнамского фондового рынка с NYSE и другими ведущими мировыми фондовыми биржами в контексте прочных политических отношений между Вьетнамом и США, особенно после повышения уровня отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства.

Вьетнам также надеется получить техническую поддержку и помощь в подготовке кадров в этой области, заявил он.

В Нью-Йорке расположены две фондовые биржи - NYSE и NASDAQ, специализирующиеся на акциях высокотехнологичных и ИТ-компаний.

Рыночная капитализация NYSE и NASDAQ превышает капитализацию всех остальных фондовых бирж мира. По состоянию на январь 2023 года капитализация компаний, зарегистрированных на американских фондовых биржах, составляла 42% от общемировой.

Открытие и закрытие торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже начиналось со звука колокола. В мае 2022 года во время рабочей поездки в США премьер-министр Фам Минь Тьинь также позвонил в колокол, чтобы закрыть торговую сессию на Нью-Йоркской фондовой бирже.

ВИА/ИЖВ

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