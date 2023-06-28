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Премьер-министр Фам Минь Тьинь имел встречу с Генеральным секретарем, Председателем КНР Си Цзиньпином

По сообщению спецкора ВИА, в рамках официального визита в Китайскую Народную Республику (КНР), 27 июня в Доме народных собраний столицы Пекина премьер-министр Фам Минь Тьинь имел встречу с Генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), председателем КНР Си Цзиньпином.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь имел встречу с Генеральным секретарем, Председателем КНР Си Цзиньпином. Фото: ВИА  
Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай поможет развивающимся странам ускорить развитие, индустриализацию и модернизацию страны. Подчеркнув важность предложений Вьетнама о сотрудничестве, глава Китая подтвердил, что Китай готов работать с Вьетнамом для поддержания стратегических обменов и развития контактов на высоком уровне и на всех уровнях и во всех секторах, расширения импорта вьетнамских товаров, укрепления железнодорожных, автомобильных и пограничных инфраструктурных соединений. Генеральный секретарь, председатель КНР Си Цзиньпин выразил надежду на то, что обе стороны укрепят пропаганду о китайско-вьетнамской дружбе и в скором времени организуют молодежный фестиваль и молодежные встречи для укрепления взаимопонимания, особенно между молодыми поколениями двух стран. Си Цзиньпин приветствовал присоединение Вьетнама к глобальным инициативам Китая.

Стороны также обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес, договорившись о совместном контроле и надлежащем урегулировании разногласий, поддержании мира и стабильности на море, укреплении благоприятных условий для международного сотрудничества и развития каждой страны.

ИЖВ/ВИА

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