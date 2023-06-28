Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай поможет развивающимся странам ускорить развитие, индустриализацию и модернизацию страны. Подчеркнув важность предложений Вьетнама о сотрудничестве, глава Китая подтвердил, что Китай готов работать с Вьетнамом для поддержания стратегических обменов и развития контактов на высоком уровне и на всех уровнях и во всех секторах, расширения импорта вьетнамских товаров, укрепления железнодорожных, автомобильных и пограничных инфраструктурных соединений. Генеральный секретарь, председатель КНР Си Цзиньпин выразил надежду на то, что обе стороны укрепят пропаганду о китайско-вьетнамской дружбе и в скором времени организуют молодежный фестиваль и молодежные встречи для укрепления взаимопонимания, особенно между молодыми поколениями двух стран. Си Цзиньпин приветствовал присоединение Вьетнама к глобальным инициативам Китая.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь имел встречу с Генеральным секретарем, Председателем КНР Си Цзиньпином. Фото: ВИА