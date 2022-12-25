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Премьер-министр Фам Минь Тьинь издал распоряжение о начале строительства Терминала 3 международного аэропорта Таншоннят

Во второй половине дня 24 декабря премьер-министр Фам Минь Тьинь принял участие в церемонии закладки фундамента Терминала 3 международного аэропорта Таншоннят в городе Хошимине.
  Церемония закладки фундамента Терминала 3 международного аэропорта Таншоннят. Фото: ВИА  
Во второй половине дня 24 декабря премьер-министр Фам Минь Тьинь принял участие в церемонии закладки фундамента Терминала 3 международного аэропорта Таншоннят в городе Хошимине.

Выступая на мероприятии, глава Правительства подчеркнул, что развитие синхронной инфраструктуры, в том числе транспортной инфраструктуры, является одним из трех стратегических прорывов Партии и Государства по быстрому и устойчивому развитию экономики страны. Развитие инфраструктуры воздушного транспорта является важным компонентом развития транспортной инфраструктуры. Диверсификация видов транспорта для совместного использования и сообщения внутри страны и за рубежом является важным и решающим фактором.

Совместно с международным аэропортом Лонгтхань, Терминал T3 международного аэропорта Таншоннят, завершенный и введенный в эксплуатацию, уменьшит заторы на въезде в город Хошимин, заторы у терминалов в международном аэропорту Таншоннят, увеличит пропускную способность по обслуживанию пассажиров в аэропорту Таншоннят, способствуя повышению качества обслуживания пассажиров.

Проект строительства пассажирского терминала Т3 находится под руководством Государственного руководящего комитета по важным национальным и ключевым транспортным проектам. Отвечает за проект заместитель премьер-министра Ле Ван Тхань.

ВИА/ИЖВ

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