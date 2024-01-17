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Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступил на стратегическом диалоге ВЭФ по Вьетнаму
Это один из восьми национальных диалогов, проводимых в рамках 54-й ежегодной встречи Всемирного экономического форума (ВЭФ) с целью ознакомления со стратегией социально-экономического развития Вьетнама, приоритетными областями для привлечения инвестиций и конкретными политическими мерами, которые правительство будет проводить в будущем для создания привлекательной среды для инвесторов.
В ходе диалога партнеры проявили интерес к политике Вьетнама в таких развивающихся областях, как зеленый переход, развитие возобновляемой энергетики, добыча редкоземельных металлов, развитие полупроводниковой промышленности, рынок углеродных кредитов и реализация плана развития энергетики.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил, что трансформация, поиск и создание новых драйверов роста - неизбежная тенденция в современном мире; ни одна страна или экономика не сможет развиваться быстро и устойчиво, если она по-прежнему придерживается старого мышления и полагается только на традиционные драйверы роста.
Он подчеркнул, что для продвижения трансформации и создания новых драйверов роста Вьетнам сосредоточится на четырех основных группах решений, а именно: пересмотре и совершенствовании институтов и законов с целью создания наиболее благоприятных условий для бизнеса и инвесторов; развитии инфраструктуры с упором на стратегическую инфраструктуру, особенно транспортную, цифровую и инфраструктуру для реагирования на изменение климата; развитии человеческих ресурсов, особенно высококачественных; и реструктуризации экономики, связанной с обновлением модели роста, с приоритетом на отрасли возобновляемой энергетики, зеленого перехода, цифровой трансформации, полупроводниковой промышленности и инноваций.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что Вьетнам ускоряет трансформацию, включая экономическую трансформацию с обновлением старых драйверов роста и продвижением новых драйверов роста; цифровую трансформацию, зеленый переход, развитие циркулярной экономики, экономики совместного использования, экономики, основанной на знаниях; трансформацию механизмов и политики, создание стратегической инфраструктуры для трансформации; и трансформацию человеческих ресурсов.
Подчеркнув потенциал страны, Фам Минь Тьинь предложил ВЭФ и его членам продолжить сотрудничество с Вьетнамом, призвав инвесторов содействовать стране в активизации инвестиций в приоритетные области, такие как инновации, высокие научные технологии, включая полупроводниковые технологии и искусственный интеллект. Он подтвердил, что Вьетнам всегда будет сопровождать и сотрудничать с инвесторами в духе беспроигрышного сотрудничества, гармонизация выгод и разделение рисков.
Согласившись с речью премьер-министра Фам Минь Тьиня, руководители ВЭФ и представители бизнеса высоко оценили достижения в области восстановления, развития, роста размеров экономики, масштабов торговли, а также решимость Вьетнама к преобразованиям и экономические перспективы. Они оценили Вьетнам как одну из ярких точек экономического восстановления в регионе, играющую роль первопроходца в обновлении модели роста и обязательствах по энергетическому переходу.
По словам представителей ВЭФ, Вьетнам является одной из стран, вызвавших наибольший интерес со стороны бизнес-сообщества на этой встрече.
Многие представители бизнеса подтвердили, что им нравятся инвестиционные проекты во Вьетнаме, и выразили свое впечатление о политике и решительных мерах правительства Вьетнама по созданию привлекательной среды, а также о его поддержке бизнес-сообщества.
Представители деловых кругов отметили, что Вьетнам является одним из наиболее подходящих вариантов, местом назначения для тех, кто ищет возможности долгосрочных инвестиций и сотрудничества. Они пожелали продолжать поддерживать и сопровождать Вьетнам в его развитии и переходном процессе, предлагая Вьетнаму продолжать разделять вопросы, в которых страна нуждается в поддержке, и поддерживать стабильную, долгосрочную политику.