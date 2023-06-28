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Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с председателем ПК ВСНП Чжао Лэцзи
На встрече обе стороны выразили удовлетворение прогрессом в отношениях между двумя Партиями и двумя странами в последнее время, включая обмены и сотрудничество между Национальным собранием Вьетнама и Всекитайским собранием народных представителей. Стороны обменялись глубоким обменом мнениями и достигли общего представления о мерах по продвижению и углублению всеобъемлющего стратегического партнерства сотрудничества между Вьетнамом и Китаем в целом и между двумя законодательными органами в частности.
Желая продолжать конкретизировать и эффективно реализовывать общее представление, достигнутое между высшими руководителями двух Партий и двух стран, премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил обеим сторонам активизировать обмен делегациями на всех уровнях, активизировать и углублять предметное и взаимовыгодное сотрудничество во всех областях, укреплять обмен опытом в области партийного строительства и управления страной, укреплять дружеские связи между двумя народами, тесно и эффективно координировать сотрудничество на многосторонних форумах, и в то же время должным образом решать различные вопросы в духе дружбы, в соответствии с общим представлением высокого уровня и международным правом.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь также надеется, что Национальное собрание Вьетнама и Всекитайское собрание народных представителей создадут благоприятную правовую базу, повысят надзорную эффективность и призовут министерства, ведомства и местные органы двух сторон к активной реализации общего представления высокого уровня и подписанных документов, соглашений, содействию сотрудничеству во всех областях, способствованию всестороннему стратегическому партнерству между Вьетнамом и Китаем.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь попросил Национальное собрание Вьетнама и Китайской Народной Республики поддерживать регулярные контакты, обмен делегациями, продвигая роль парламентской групп дружбы между Вьетнамом и Китаем, активизировать обмен опытом по повышению эффективности деятельности законодательного органа и построению социалистического правового государства. Премьер-министр Фам Минь Тьинь передал приглашение молодых парламентариев Китая во Вьетнам для участия в 9-й Глобальной конференции молодых парламентариев, организуемой Национальным собранием Вьетнама с 14 по 18 сентября 2023 год в Ханое.
Со своей стороны Чжао Лэцзи подтвердил, что Китай и Вьетнам географически близки, имеют схожие идеалы и пути развития. Укрепление обмена опытом в области партийного строительства и национального управления, углубление отношений добрососедства и всестороннего сотрудничества между двумя странами соответствует чаяниям двух народов. Чжао Лэцзи высоко оценил и согласился с предложениями премьер-министра Фам Минь Тьиня по развитию отношений между двумя Партиями и странами.
Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи заявил, что сохранение солидарности и дружбы между Китаем и Вьетнамом является реальной необходимостью на пути к социализму и благополучного развития каждой страны. Китай придает большое значение развитию дружественных отношений сотрудничества с Вьетнамом, готов работать с Вьетнамом для эффективной реализации достигнутых договоренностей и общих представлений на высоком уровне, для продвижения стратегического всеобъемлющего партнерства до новой высоты.