Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с председателем НС Камбоджи в Ханое

Премьер-министр Фам Минь Тьинь (справа) и председатель НС Камбоджи Самдек Хенг Самрин встречаются в Ханое 13 сентября. Фото: ВИА

Премьер-министр Фам Минь Тьинь и председатель Национального собрания (НС) Камбоджи (НС) Самдек Хенг Самрин выразили удовлетворение стабильным развитием отношений двух стран в ходе встречи в Ханое 13 сентября.

Они отметили, что лидеры Вьетнама и Камбоджи проводят частые встречи и обсуждения, а механизмы двустороннего сотрудничества продолжают доказывать свою эффективность, помогая поддерживать динамику сотрудничества в различных областях.

Примечательно, что, несмотря на последствия пандемии COVID-19 за последние два года, экономическое партнерство дало обнадеживающие результаты. Двусторонний товарооборот составил около 10 млрд. долл. США в 2021 году и превысил 7 млрд. долл. США за первые 7 месяцев 2022 года, увеличившись на 17,8% в годовом исчислении. В настоящее время Вьетнам имеет 188 действующих инвестиционных проектов на сумму 2,8 млрд. долл. США в Камбодже, занимая первое место среди членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и пятое место среди всех прямых иностранных инвесторов в Камбодже.

Обе стороны высоко оценили координацию для успешной организации многих значимых мероприятий в рамках Года дружбы между Вьетнамом и Камбоджей в 2022 году, особенно церемонии 20 июня под председательством двух премьер-министров, посвященной 45-летию с начала пути Самдека Течо Хун Сена к свержению режима геноцида Пол Пота и празднованию 55-летия установления дипломатических отношений между странами 24 июня.

Они договорились проводить частые встречи на высоком уровне по всем каналам, чтобы неустанно продвигать доверительные политические отношения. При этом законодательные и исполнительные органы Вьетнама и Камбоджи продолжат играть свою роль в развитии двусторонних отношений, в частности, в создании благоприятных правовых коридоров для всестороннего сотрудничества, а также в мониторинге и содействии министерствам, секторам, местным органам власти и бизнесу в реализации подписанных соглашения.

Стороны также договорились работать вместе, чтобы эффективно выполнять сделки и планы в области обороны и сотрудничества в области безопасности, предотвращать трансграничные преступления, а также проводить демаркацию границы и установку пограничных столбов на оставшихся 16% своей границы, чтобы построить сухопутную границу мира, дружбы, сотрудничества и развития.

Они подчеркнули важность расширения экономических связей, особенно в области транспорта, телекоммуникаций и финансово-банковских услуг, для создания нового импульса для партнерства в других сферах, таких как торговля, инвестиции, энергетика, туризм, образование и обучение, а также связи между населенными пунктами.

На встрече премьер-министр Тьинь поблагодарил и призвал парламент и правительство Камбоджи продолжать создавать условия для проживания людей вьетнамского происхождения, интеграции в местное общество и действовать в качестве моста, связывающего две страны. Он также призвал создать оптимальные условия для стабильной работы вьетнамских предприятий в Камбодже в долгосрочной перспективе.

Он воспользовался случаем, чтобы оценить эффективную координацию камбоджийских властей с Вьетнамом по спасению многих вьетнамских граждан, заманенных на принудительные работы в некоторые коммерческие предприятия иностранцев в Камбодже. Он попросил обе стороны поддерживать тесное сотрудничество по спасению и оказанию помощи пострадавшим, а также основательно заняться этим вопросом.

Что касается многостороннего сотрудничества, лидеры двух стран сошлись во мнении, что их страны сохранят координацию и взаимную поддержку на международных и региональных форумах.

Премьер-министр Тьинь подтвердил, что Вьетнам поддерживает и верит, что Камбоджа успешно выполнит председательство в АСЕАН и Межпарламентской ассамблее АСЕАН (AIPA) в 2022 году.

Он также попросил две страны присоединиться к другим членам АСЕАН, чтобы приложить усилия для поддержания солидарности, единодушия и центральной роли блока в стратегических вопросах региона, включая проблему Восточного моря.



