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Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился со своим камбоджийским коллегой в Австралии
Он также передал привет от генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга и ключевых вьетнамских руководителей королю Нородому Сиамони и председателю Самдеч Течо Хун Сену.
Стороны выразили радость по поводу стабильного развития двусторонних отношений сотрудничества, отмеченного регулярными визитами и встречами на высоком уровне, а также эффективными механизмами сотрудничества.
Они договорились о дальнейшем повышении эффективности экономических и торгово-инвестиционных связей, а также об укреплении связей между двумя странами, особенно в области транспорта, что послужит основой и создаст новый импульс для более широкого сотрудничества в других областях.
Две страны также будут эффективно координировать реализацию существующих соглашений и механизмов по национальной обороне и безопасности, а также стремиться решить оставшиеся 16% работ по демаркации границы, стремясь построить границу мира, дружбы, сотрудничества и устойчивого развития.
Премьер-министр Хун Манет пообещал создать благоприятные условия для камбоджийцев вьетнамского происхождения, чтобы они могли стабилизировать свою жизнь, интегрироваться в местное сообщество и стать мостом дружбы между двумя странами.
Он также обещал всяческую поддержку вьетнамским фирмам для ведения бизнеса в Камбодже, предложив увеличить частоту полетов для развития туризма и торговых связей.
Премьер-министры двух стран пообещали развивать координацию между Вьетнамом и Камбоджей, а также Лаосом и Таиландом, чтобы укрепить региональные связи в области транспорта и туризма и использовать туристический потенциал всех четырех стран.
По случаю наступающего в Камбодже новогоднего праздника Чол Чнам Тмей премьер-министр Фам Минь Тьинь пожелал премьер-министру Хун Манету, другим высокопоставленным камбоджийским лидерам и народу счастливого Нового года.