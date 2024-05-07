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Премьер-министр Фам Минь Тьинь воскурил благовония павшим воинам в Дьенбьенфу
Победа при Дьенбьенфу 70 лет назад стала триумфом, который прогремел на всех континентах и потряс весь мир. В течение 56 дней и ночей, с 13 марта по 7 мая 1954 года, вьетнамские солдаты и граждане, благодаря неустанному мужеству и решимости, преодолели шквал бомб и пуль, чтобы разрушить французский план «Наварра», положив конец французскому колониальному господству во Вьетнаме.
В период с 6 по 7 мая премьер-министр Фам Минь Тьинь примет участие в различных значимых мероприятиях, посвященных этой годовщине. В частности, он выступит с речью на торжественном собрании в честь 70-й годовщины победы при Дьенбьенфу, которое состоится утром 7 мая на провинциальном стадионе Дьенбьена.