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НОВОСТИ

Премьер-министр Фам Минь Тинь провел рабочую встречу с постоянным комитетом парткома провинции Биньзыонг

Биньзыонгу необходимо срочно разработать и завершить План провинциального планирования на период 2021–2030 годов с перспективой до 2050 года.
  Фото: VNA  
В рамках рабочей поездки в провинцию Биньзыонг, утром 26 сентября премьер-министр Фам Минь Тинь провел рабочую встречу с постоянным комитетом парткома провинции Биньзыонг по социально-экономической ситуации в последнее время.

Высоко оценив важные достижения провинции Биньзыонг, премьер-министр Фам Минь Тинь предложил Постоянному комитету парткома провинции эффективно мобилизовать все ресурсы, использовать преимущества и возможности для совершения прорыва. Биньзыонгу необходимо срочно разработать и завершить План провинциального планирования на период 2021–2030 годов с перспективой до 2050 года, содействовать освоению госинвестиций, продолжать продвигать государственно-частное партнерство, привлекать прямые иностранные инвестиции (ПИИ).

Глава правительства также поручил провинции развивать нетарифную зону и зону свободной торговли с целью развития экспорта и привлечения инвестиций, укреплять региональные связи. Что касается промышленности, то премьер-министр Фам Минь Тинь отметил необходимость развивать новую промышленную экосистему, отдавать приоритет развитию обрабатывающей и вспомогательной промышленности, активно развивать ключевые отрасли сферы услуг. По его словам, Биньзыонг должен стать пионером в политике социального жилья. 


VOV/ИЖВ

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