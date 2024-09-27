Фото: VNA В рамках рабочей поездки в провинцию Биньзыонг, утром 26 сентября премьер-министр Фам Минь Тинь провел рабочую встречу с постоянным комитетом парткома провинции Биньзыонг по социально-экономической ситуации в последнее время.

Высоко оценив важные достижения провинции Биньзыонг, премьер-министр Фам Минь Тинь предложил Постоянному комитету парткома провинции эффективно мобилизовать все ресурсы, использовать преимущества и возможности для совершения прорыва. Биньзыонгу необходимо срочно разработать и завершить План провинциального планирования на период 2021–2030 годов с перспективой до 2050 года, содействовать освоению госинвестиций, продолжать продвигать государственно-частное партнерство, привлекать прямые иностранные инвестиции (ПИИ).



Глава правительства также поручил провинции развивать нетарифную зону и зону свободной торговли с целью развития экспорта и привлечения инвестиций, укреплять региональные связи. Что касается промышленности, то премьер-министр Фам Минь Тинь отметил необходимость развивать новую промышленную экосистему, отдавать приоритет развитию обрабатывающей и вспомогательной промышленности, активно развивать ключевые отрасли сферы услуг. По его словам, Биньзыонг должен стать пионером в политике социального жилья.



