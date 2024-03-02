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Премьер-министр установил крайний срок завершения строительства аэропорта Лонгтхань в первой половине 2026 года

Премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал ускорить строительство пассажирского терминала Т3 аэропорта Таншонят и аэропорта Лонгтхань, чтобы проекты были введены в эксплуатацию до 30 апреля 2025 года и в первой половине 2026 года, соответственно.
  Проект аэропорта Лонгтхань. Фото: ACV  
В документе, выпущенном недавно канцелярией правительства по поручению премьер-министра после его инспекции ключевых транспортных проектов 12-13 февраля, премьер-министр поручил Корпорации аэропортов Вьетнама (ACV) ускорить и сделать прорыв в строительстве аэропорта Лонгтхань в 2024 и 2025 годах, чтобы завершить проект и сдать аэропорт в эксплуатацию в первой половине 2026 года.

Он также потребовал от соответствующих министерств и секторов ускорить работу над смежными проектами, чтобы обеспечить их синхронизацию с ходом строительства аэропорта.

Премьер-министр подчеркнул срочную необходимость введения в эксплуатацию терминала Т3 Таншоннята, чтобы снизить перегрузку терминала Т1, и попросил ACV стремиться завершить проект раньше срока и успеть до 30 апреля 2025 года.

ACV также должна оперативно изучить варианты соединения трех терминалов аэропорта, обеспечив беспрепятственное перемещение пассажиров.

Премьер-министр поручил Министерству национальной обороны рассмотреть план передислокации командного пункта 370-й дивизии ВВС для передачи территории ACV для эксплуатации проекта Т3, а также меры по обеспечению безопасности и обороны в районе и доложить о планах премьер-министру в течение апреля.

Народному комитету города Хошимин было приказано направить соответствующие ведомства для скорейшего завершения строительства дорог вокруг терминала T3 в 2024 году.

Что касается «Поясной дороги №3» города Хошимина, премьер-министр поручил Народному комитету города как можно скорее завершить разработку плана поставок строительного песка для проекта. Премьер-министр поручил заместителю премьер-министра Чан Хонг Ха возглавить совещания соответствующих ведомств и местных органов власти для поиска решений по обеспечению проекта строительными материалами и завершить работу в течение марта.

Народному комитету провинции Донгнай было настоятельно рекомендовано завершить работы по расчистке территории для передачи земли под проект к 30 июня 2024 года.

Министерству транспорта было предложено поручить правлению провинции Митхуан ускорить строительство моста Ньончать, чтобы завершить его к 30 апреля 2025 года.

ИЖВ/ВИА

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