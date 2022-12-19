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Премьер-министр: Сфера информации и коммуникаций занимает важное место
Генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг, государства Нгуен Суан Фук и председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ прислали поздравления и цветы.
Выступая на конференции, премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил, что сфера информации и коммуникации занимает важное и все более важное положение в контексте Четвертой промышленной революции; сфера информации и коммуникации должна быть на передовой, быть одной из движущих сил, которые вдохновляют на развитие и инновации Вьетнама в эпоху цифровых технологий.
По словам премьер-министра Фам Минь Тьиня, в 2022 году вся партия, вся армия и весь народ под руководством партии во главе с генеральным секретарем Нгуен Фу Чонгом, приложили большие усилия для преодоления трудностей и достигли многих важных результатов.
Однако премьер-министр Фам Минь Тьинь указал на ряд ограничений, которые министерству необходимо преодолеть в ближайшее время. В частности, осведомленность и организация коммуникативной работы не находится на должном уровне, не отвечает требованиям реальной ситуации.
Он предложил, чтобы в 2023 году Министерство информации и коммуникаций определило контекст трудностей и вызовов в мире, а также в стране при выполнении функций, задач и полномочий, возложенных на него партией, государством и народом.
2023 год имеет большое значение, создавая основу для реализации пятилетнего плана 2021-2025 гг. Цифровая трансформация является одной из ключевых задач индустриализации и модернизации страны, о чем заявил генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг на заключительном заседании 6-го пленума ЦК КПВ 13-го созыва, отметив, что он рассматривает цифровую трансформацию как новый метод прорыва для сокращения процесса индустриализации и модернизации.
В центре внимания развития цифровой инфраструктуры в 2023 году - коммерциализация сетей 5G, создание изменений в связности, чтобы коммуникационная инфраструктура стала важной сферой экономики. Кроме того, необходимо развитие почты - важной инфраструктурой страны и цифровой экономики.
Отчет Министерства информации и коммуникаций показал, что в 2022 году сфера информации и коммуникации будет продолжать стремиться и достигать более важных результатов. Национальная цифровая трансформация создается и реализуется отраслью с целью развития цифрового правительства, цифровой экономики и цифрового общества, а также для формирования сильных предприятий цифровых технологий в стране.
По оценкам, в 2022 году выручка всей сферы информации и коммуникаций достигнет 3.893.595 млрд. донгов, что на 12,7% больше, чем в 2021 году, и в 1,5 раза превысит прогнозируемые темпы роста ВВП всей страны. Вклад цифровой экономики в ВВП оценивается в 14,26%.
Были также озвучены некоторые ключевые задачи и цели, поставленные Министерством информации и коммуникаций на 2023 год: общий доход почтового сектора должен составить 63.760 млрд. донгов; общий доход от телекоммуникаций достигнет 21 млрд. долл. США; общий доход платформы цифровой экономики - 30 млрд. долл. США; темпы роста цифровой экономики должны быть в пределах 20-25%; сумма выплат в государственный бюджет достигнет 1,3 млрд. долл. США.
По этому случаю премьер-министр Фам Минь Тьинь от имени руководителей партии и государства вручил Министерству информации и коммуникаций орден Труда I степени. Министр информации и коммуникаций Нгуен Мань Хунг наградил почетными грамотами коллективы и отдельных лиц, внесших большой вклад в деятельность отрасли.