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Премьер-министр распорядился разработать финансовый план на 2026-2030 годы
Они должны установить общие и конкретные цели по сбору и структуре сбора бюджетных средств, расходам и структуре расходов бюджета, дефициту государственного бюджета, государственному долгу, государственному и внешнему долгу, а также по мобилизации и распределению ресурсов и структуре государственного бюджета в течение пятилетнего периода.
Кроме того, они должны разработать меры по выполнению пятилетнего финансового плана, в том числе по сбору государственного бюджета, управлению эффективностью расходов государственного бюджета, развитию рынка и финансовых услуг, мобилизации международных ресурсов в развивающихся секторах, управлению государственными активами и государственными предприятиями.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь потребовал, чтобы финансовые планы провинций и городов центрального подчинения, включали прогнозы местной экономической и финансовой ситуации и основные социально-экономические показатели, такие как валовой региональный внутренний продукт (ВРВП), индекс потребительских цен и рост производственных секторов, которые могут повлиять на способность мобилизации местного капитала и спрос на него в данный период.
Он должен включать направления мобилизации и распределения капитала, целевые показатели лимита заимствований, непогашенной задолженности и управления долгом, а также другие финансовые меры по выполнению финансового плана.