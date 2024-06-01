Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Премьер-министр распорядился разработать финансовый план на 2026-2030 годы

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь недавно подписал распоряжение о разработке финансового плана на период 2026-2030 годов.
  Вьетнам разрабатывает финансовый план на период 2026-2030 гг. Фото: ВИA  
Он поручил министерствам, компетентным ведомствам и населенным пунктам составить прогнозы о влиянии мировой и внутренней политической, экономической и финансовой ситуации на мобилизацию и спрос на капитал и государственный бюджет в течение пятилетнего периода.

Они должны установить общие и конкретные цели по сбору и структуре сбора бюджетных средств, расходам и структуре расходов бюджета, дефициту государственного бюджета, государственному долгу, государственному и внешнему долгу, а также по мобилизации и распределению ресурсов и структуре государственного бюджета в течение пятилетнего периода.

Кроме того, они должны разработать меры по выполнению пятилетнего финансового плана, в том числе по сбору государственного бюджета, управлению эффективностью расходов государственного бюджета, развитию рынка и финансовых услуг, мобилизации международных ресурсов в развивающихся секторах, управлению государственными активами и государственными предприятиями.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь потребовал, чтобы финансовые планы провинций и городов центрального подчинения, включали прогнозы местной экономической и финансовой ситуации и основные социально-экономические показатели, такие как валовой региональный внутренний продукт (ВРВП), индекс потребительских цен и рост производственных секторов, которые могут повлиять на способность мобилизации местного капитала и спрос на него в данный период.

Он должен включать направления мобилизации и распределения капитала, целевые показатели лимита заимствований, непогашенной задолженности и управления долгом, а также другие финансовые меры по выполнению финансового плана.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Самое читаемое

Читать печатные публикации

ФОТО НА ПРОДАЖЕ


Top