Премьер-министр проверил ход строительства скоростной автомагистрали Кантхо – Камау

Его сопровождали Министр транспорта и путей сообщения Нгуен Ван Тханг, Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Данг Куок Кхань, руководители провинций и городов, через которые проходит автомагистраль.

Работы по строительству скоростной автомагистрали Кантхо - Ка Мау, являющейся частью восточного крыла проекта скоростной автомагистрали Север - Юг, начались 1 января 2023 года. Дорога протяженностью более 110 км проходит через Кантхо и провинции Хаужанг, Бакльеу, Киенжанг и Камау.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь проинспектировал ход строительства скоростной автомагистрали Кантхо – Камау. Фото: ВИА

Инвестировав в общей сложности более 27,5 триллионов донгов (почти 1,1 миллиарда долларов США), он состоит из двух подпроектов: Кантхо - Хаужанг (37 км) и Хаужанг - Камау (73 км).

Премьер-министр осмотрел ход строительства пересечения IC5 Km47 800 в общине Виньтыонг уезда Витхюи провинции Хаужанг и вручил подарки строительному подразделению. Он также посетил семьи в общине Виньтыонг, чтобы узнать об условиях их жизни после переселения. Он поблагодарил местных жителей за предоставление земли под проект и призвал их продолжать поддерживать проект во время его реализации и эксплуатации.

После этого премьер-министр Вьетнама провел рабочую встречу с руководителями министерств, ведомств, местностей, советов по управлению проектом и подрядчиков для решения проблем и содействия реализации проекта.

Глава правительства выразил удовлетворение тем, что 3 года назад только был определен инвестиционный курс, еще не был выделен капитал, и проект все еще находился на этапах изучения, разработки маршрута, проектирования, а в настоящее время скоростная автомагистраль через дельту Меконга от Кантхо до Камау уже синхронно строится.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил, что этот результат стал возможным благодаря огромным усилиям и решимости партии, Национального собрания, правительства, министерств, ведомств, местностей, жителей, а также инженеров и рабочих, занимающихся строительством.