Премьер-министр провел телеконференцию по развитию рынка труда

Премьер-министр Фам Минь Тьинь председательствовал на конференции. Фото: Зыонг Жанг/ВИА Он сказал, что Партия и государство всегда уделяют внимание рынку труда и считают человеческие ресурсы одним из трех стратегических прорывов в социально-экономическом развитии.

После перехода на стратегию безопасной и гибкой адаптации и эффективного контроля над пандемией COVID-19 внутренний рынок труда восстановился, внося важный вклад в социально-экономическое развитие. Уровень занятости продолжает расти, а уровень безработицы падает, сказал он, добавив, однако, что трудности еще впереди.

По его словам, рынок труда еще не поспевает за изменением экономической структуры, а также за индустриализацией, модернизацией, цифровой трансформацией и глобальной интеграцией.

Он объяснил это отсутствием политики, связанной с управлением качеством рынка, положениями о трудовых стандартах и отношениях, а также ограниченной связью между внутренним и внешним рынками труда. В то же время подготовка, обучение работников еще не отвечает требованиям развития рабочей силы, особенно в качественных и новых областях.

Глава правительства добавил, что реализуется программа социально-экономического восстановления и развития общей стоимостью 340 трлн донгов (14,7 млрд долларов США), или почти 4% валового внутреннего продукта, с акцентом на здравоохранение, социальное обеспечение, поддержку предприятий, инфраструктуру и административную реформу для создания безопасной и прозрачной деловой среды, что позволит привлечь больше инвестиций и создать больше рабочих мест.

Он сказал, что для того, чтобы строить высокотехнологичные производства, качественную рабочую силу, необходимо уделить внимание реформе обучения и заработной платы, продолжению совершенствования законодательства в соответствии с международными стандартами, принятыми в стране, развитию системы информации о рынке труда, центрах службы занятости, учреждения профессионального образования и социальной сети.

Премьер-министр предложил создать современную и прозрачную систему управления рынком, объединить ресурсы для создания многоуровневой системы прогнозирования рынка труда на уровне провинций, регионов и страны, диверсифицировать источники кредитования для создания рабочих мест, особенно для уязвимых лиц в отдаленных районах.

Он отметил, что правительство недавно провело конференцию по жилищной поддержке с целью построить к 2030 году не менее 1 миллиона квартир для рабочих и малообеспеченных.

По его словам, необходимо преодолеть трудности, связанные с увязкой профессионального обучения с предприятиями, а также предложить работникам стимулы для повышения квалификации.

По этому случаю он выразил надежду, что международные организации продолжат оказывать финансовую поддержку Вьетнаму и делиться своим опытом управления рынком труда.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь поручил Министерству труда, по делам инвалидов и социальным вопросам тесно сотрудничать с другими министерствами, агентствами, местными органами, ассоциациями и предприятиями, чтобы собрать мнения на конференции и представить ему на рассмотрение.



